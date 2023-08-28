Минобороны Украины официально объявило об освобождении Работино в Запорожской области
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объявила, что что украинские военные освободили село Работино в Запорожской области.

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"У нас продолжаются наступательные действия на юге. Вы знаете, что освобождено Работино", — цитирует заявление Маляр "РБК-Украина".

По словам Маляр, украинские войска продвигаются юго-восточнее Работина и южнее Малой Токмачки.

Работино было одним из укрепрайонов российских вооруженных сил на ореховском направлении. Информация о том, что ВСУ частично освободили этот населенный пункт появилась в середине августа, к 23 августа Работино было, как предполагается, освобождено полностью.

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