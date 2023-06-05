Минобороны Украины заявило, что перешло в наступление "на некоторых направлениях"

Вооруженные силы Украины перешли в наступление "на некоторых направлениях", заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в своем телеграме.

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"Эпицентром боевых действий остается бахмутское направление. Там мы движемся довольно широким фронтом. Имеем успех. Занимаем господствующие высоты", — цитирует Маляр "Медуза".

Так, по ее словам, группировка войск "Хортица" продвинулась в районе сел Орехово-Василевка, Парасковьевка, Ивановское и Клещеевка, на некоторых участках — на расстояние до 1600 метров.

Маляр отметила, что на юге Украины идут "бои местного значения", а Минобороны РФ активно говорит о контрнаступлении ВСУ, чтобы "отвлечь внимание от поражения на бахмутском направлении".

Анна Маляр также опубликовала карту, где Бахмут, захваченный российскими силами, обведен красной линией. Никаких пояснений замминистра не привела. Украинские СМИ допустили, что так замминистра обороны намекнула на окружение Бахмута.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству Reuters заявл, что Украина имеет достаточно оружия для контрнаступления.

Кулеба не сказал в интервью, началось ли контрнаступление ВСУ. Он подчеркнул, что важно не когда начнется наступление, а то, что оно закончится победой украинских сил, что позволит Украине вступить в НАТО.

Минобороны РФ объявило, что вооруженные силы Украины 4 июня начали наступление на южнодонецком направлении, то есть на административной границе Донецкой и Запорожской областей Украины, возле Угледара. Российские военные, как утверждается, отразили атаку. В офисе президента Украины заявили, что Москва "отражает глобальное наступление, которого „еще нет"".