Минобороны Великобритании: российские войска возвращаются к обороне после неудавшегося наступления на Бахмут
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Наступление России в районе Бахмута застопорилось, что может свидетельствовать о крайней степени истощения российских войск, говорится в ежедневной сводке Минобороны Великобритании. Ведомство отмечает, что украинские военные также понесли тяжелые потери во время обороны города, сообщает Meduza.

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Эксперты считают, что сейчас командование РФ, вероятно, сосредоточило свои усилия на Авдеевке (город к югу от Бахмута), а также на линии Сватово-Кременная, где стремится стабилизировать линию фронта. Это, в свою очередь, может свидетельствовать об общем возвращении России к оборонительной оперативной схеме после неубедительных результатов общего наступления, заключают авторы.

Отдельно в сводке подчеркивается, что ситуацию для России усугубила напряженность между Минобороны РФ и ЧВК Вагнер.

Конфликт основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина с Минобороны РФ начался осенью 2022 года. Тогда Пригожин неоднократно выступал с критикой военного ведомства. В начале 2023 года бойцы Вагнера записали несколько обращений, в которых обвинили Минобороны в том, что ведомство не поставляет ЧВК достаточное количество боеприпасов. С подобными заявлениями выступал и сам основатель ЧВК. Помимо этого, в феврале Пригожин заявил, что ЧВК перестала вербовать заключенных. По данным СМИ, это произошло из-за того, что Минобороны решило самостоятельно набирать заключенных. В марте агентство Bloomberg писало, что Пригожин планирует свернуть операции ЧВК Вагнера в Украине.

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