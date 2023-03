Минобороны Великобритании: российские войска возвращаются к обороне после неудавшегося наступления на Бахмут

Наступление России в районе Бахмута застопорилось, что может свидетельствовать о крайней степени истощения российских войск, говорится в ежедневной сводке Минобороны Великобритании. Ведомство отмечает, что украинские военные также понесли тяжелые потери во время обороны города, сообщает Meduza.

Эксперты считают, что сейчас командование РФ, вероятно, сосредоточило свои усилия на Авдеевке (город к югу от Бахмута), а также на линии Сватово-Кременная, где стремится стабилизировать линию фронта. Это, в свою очередь, может свидетельствовать об общем возвращении России к оборонительной оперативной схеме после неубедительных результатов общего наступления, заключают авторы.

Отдельно в сводке подчеркивается, что ситуацию для России усугубила напряженность между Минобороны РФ и ЧВК Вагнер.

