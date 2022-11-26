Минобороны Великобритании: Россия использует в войне крылатые ракеты со снятыми ядерными боеголовками

Россия запускает по целям в Украине крылатые ракеты Х-55 без ядерных боеголовок для отвлечения украинских систем ПВО, считает британская военная разведка. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на сводку Минобороны Великобритании.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Данные из открытых источников показывают обломки предположительно сбитой ракеты Х-55, разработанной в 1980-х исключительно как средство доставки ядерного заряда. Боеголовка была, вероятно, заменена на балласт.

В Минобороны Великобритании отмечают, что такая ракета, хотя и может нанести ущерб благодаря своей кинетической энергии и остаткам топлива, не способна серьезно повредить цель. Соответственно, целью такого запуска может быть отвлечение украинских средств ПВО.

Каким бы ни было намерение России, эта импровизация демонстрирует уровень истощения российского запаса ракет большой дальности.

О том, что среди запущенных по целям в Украине 17 ноября ракет была ракета Х-55, которая предназначена для использования с ядерной боевой частью, сообщалось 18 ноября. Согласно тем сообщениям, на месте ядерной боеголовки была пустая "болванка".

Есть ли свидетельства других запусков подобных ракет Россией, неизвестно.