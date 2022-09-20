Минобороны Великобритании: Россия убрала подводные лодки Черноморского флота из Крыма по соображениям безопасности

Министерство обороны Великобритании в ежедневной сводке об оперативной ситуации в Украине пишет, что подводные лодки, входящие в состав Черноморского флота РФ, покинули базу в Севастополе.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Подлодки, по данным британского оборонного ведомства, переведены в Новороссийск.

В сводке говорится о подлодках класса Kilo по кодификации НАТО. Это корабли проекта 877 "Палтус" и проекта 636 "Варшавянка". По данным из открытых источников, 4-я отдельная бригада подводных лодок Черноморского флота состоит исключительно из кораблей таких проектов, то есть базу в Севастополе покинули все подлодки.

Скорее всего, считает Минобороны Великобритании, решение о перебазировании подлодок связано с возросшей угрозой безопасности из-за того, что Украина получает оружие, дающее ей возможность наносить удары со значительного расстояния. За последние два месяца, напоминает британское оборонное ведомство, были совершены нападения на авиабазу и штаб-квартиру Черноморского флота в Крыму.

Власти РФ называли гарантию присутствия Черноморского флота РФ в Крыму одним из обоснований для аннексии полуострова Россией в 2014 году, напоминает Минобороны Великобритании. Теперь же Черноморский флот находится под угрозой из-за продолжающейся войны в Украине.