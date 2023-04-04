Минобороны Великобритании: власти России ищут частные военные компании на замену ЧВК "Вагнер"

Власти России стремятся развивать частные военные компании, которые могли бы стать альтернативой ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, играющей значительную роль в российском вторжении в Украину. Об этом пишет Министерство обороны Великобритании в своей ежедневной сводке, опирающейся на данные разведки.

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Такая работа идет на фоне открытого противостояния между Минобороны России и ЧВК "Вагнер". Как предполагают авторы обзора, российское военное руководство хочет заменить "вагнеровцев" на наемников, над которыми у него будет больший контроль.

Однако на данный момент ни одна из известных российских частных военных компаний не может сравниться по численности и боевой мощи с ЧВК "Вагнер", отмечается в обзоре.

Власти России, по всей видимости, считают эффективным использование в зоне боевых действий частных военных компаний, говорится в обзоре. Как полагают в британской разведке, российской руководство считает, что тяжелые потери среди наемников общество воспринимает лучше, чем среди военных.

Наемники ЧВК "Вагнер" начали участвовать в полномасштабном вторжении в Украину с апреля 2022 года, формально не подчиняясь Минобороны РФ. Летом стало известно, что в ряды вагнеровцев активно вербуют заключенных.

На нынешнем этапе войны ЧВК "Вагнер" задействована в боях за Бахмут, который считается самой горячей точкой фронта. Минобороны РФ называет наемников в своих сводках "штурмовыми отрядами добровольцев".

Пригожин публично критикует Минобороны РФ, заявляя, что ЧВК "Вагнер" не поставляют снаряды, необходимые для наступления под Бахмутом.