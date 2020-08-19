Минск: на площади Независимости митинговали на велосипедах

Некоторые митингующие на площади Независимости в Минске сегодня выбрали довольно необычную форму протеста — площадь была заполнена людьми на велосипедах.

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По разным оценкам, несмотря на дождь, на площади собралось от одной до двух тысяч человек, некоторые из них на велосипедах, некоторые нет. Они требовали, чтобы Лукашенко немедленно прошел в автозак, сообщает Мash. Люди скандировали: "Пока мы едины — мы непобедимы!"

Перед собравшимися выступила Мария Колесникова, представитель штаба Тихановской. После её выступления люди стали расходиться.

В Минске проходил и митинг в поддержку Лукашенко, в сквере имени Жукова.

В других городах Беларуси тоже продолжаются протесты.

В Гродно, где власти сначала пообещали оказывать поддержку протестующим, а потом передумали, люди все-таки вышли в центр города.Там же появилась милиция, которая говорит, что мероприятие незаконно.

На десятках заводов продолжаются забастовки. К бастующим рабочим стали присоединяться и другие неравнодушные граждане.

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