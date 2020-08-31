Минск обещает ответить на введение странами Балтии санкций

Власти Беларуси примут адекватные меры в ответ на введение странами Балтии санкций в отношении белорусских чиновников, заявили в министерстве иностранных дел республики.

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"Наши балтийские соседи еще и запустили санкционную спираль. Мы заявляли ранее, что Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры в отношении инициаторов таких шагов. И это будет сделано", - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза.

Пресс-секретарь отметил, что в Беларуси внимательно ознакомились с заявлениями литовской, латвийской и эстонской сторон. "Как бы то ни было, это наши соседние страны, поэтому их мнение имеет для нас значение. Хотя в свете последних поспешных шагов, к сожалению, все меньше и меньше. И это прискорбно констатировать", - подчеркнул он.

"История нашего независимого государства красноречиво подтверждает, что какие-либо попытки санкционного воздействия на Беларусь приводят их инициаторов лишь к обратному эффекту. Абсолютно убеждены, что сегодняшнее решение Литвы, Латвии и Эстонии также не станет исключением. Мы будем терпеливо дожидаться момента, когда здравый смысл в головах наших партнеров возобладает. Уверены, что этот момент наступит быстрее, чем некоторым может показаться", - резюмировал представитель МИД.

Страны Балтии ввели санкции в отношении 30 белорусских официальных лиц. Пятилетний запрет на въезд (с 31 августа 2020 года по 30 августа 2025 года) установлен для президента Александра Лукашенко, министров внутренних дел, юстиции и генпрокурора, представителей службы администрации президента, Центральной избирательной комиссии и силовых структур. Лица, подвергнутые санкциям, играют центральную роль в фальсификации результатов выборов в Беларуси и применении насилия в отношении мирных протестующих.