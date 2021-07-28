Минск признал экстремистскими сайт и соцсети польского телеканала "Белсат"
Foto: AP/Scanpix

МВД Беларуси сообщило о признании экстремистскими материалов сайта и страниц в соцсетях польского телеканала "Белсат". "Такое решение принято 27 июля судом Железнодорожного района Гомеля. Основанием для этого стали материалы проверки управления ГУБОПиК МВД по Гомельской области", — сообщила в тот же день пресс-служба белорусского ведомства.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Одновременно в МВД напомнили об административной ответственности за распространение (репост) информации из признанных экстремистскими источников с наказанием в виде штрафа или ареста.

"Белсат" пообещал продолжить работу


В свою очередь замдиректора "Белсата" Алексей Дзикавицкий указал, что решение гомельского суда "сложно назвать легитимным" из-за "полного правового дефолта в Беларуси". "Обжаловать его нет смысла. "Белсат" и дальше будет работать, мы продолжим доносить независимую информацию на белорусском языке без цензуры до наших уважаемых зрителей и читателей. И никакой суд нам это не запретит", — отметил он.

Телеканал также напомнил, что подписка и чтение материалов "Белсата" в соцсетях и на сайте не является распространением экстремистской информации. "Репост — да. Подписка и чтение — нет. За распространение — административная ответственность", — указывается в заявлении.

Обыски у журналистов "Белсата"


В середине июля в Беларуси прошла волна обысков у журналистов, СМИ и правозащитников. Среди прочих, силовики пришли к журналистам "Белсата" Павлу Можейко, Анне Галета, Галине Абакунчик, Кристине Чернявской, Алексею Кайрису, ведущему программы "Каждый из нас" и основателю курсов "Мова нанова" Глебу Лободенко, гомельскому корреспонденту телеканала Евгению Меркису, Игорю Ильяшу. Галета и Ильяш были задержаны и через несколько дней освобождены. Жена Ильяша журналистка Екатерина Андреева была осуждена за стрим с акции протеста.

Евросоюз осудил обыски в Беларуси и пригрозил рассмотреть введение новых ограничительных мер против режима Лукашенко. "Новая волна репрессий является еще одним доказательством того, что режим Лукашенко ведет систематическую и хорошо спланированную кампанию с конечной целью заглушить все оставшиеся диссидентские голоса и подавить гражданское общество в Беларуси", — заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Спутниковый телеканал на белорусском языке "Белсат" был создан МИД Польши и Польским общественным телевидением и начал вещание в 2007 году. Телеканал не имеет аккредитации в Беларуси.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

4

Source

Deutsche Welle

Tags

Лукашенко Беларусь
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным
В Рижском порту наблюдается увеличение грузооборота кроме грузов угля и нефтепродуктов
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Хозяйственная деятельность Рижского порта не мешает водоплавающим птицам вить гнезда
Смотрим запоем: Всемирно признанные сериалы
Madara Cosmetics рекомендует: какой макияж выбрать и как ухаживать за кожей летом
Лучшие фудкорты и популярные рынки уличной еды в Таллинне