Минск сообщил о замене оборудования на первом энергоблоке БелАЭС

На первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), подключенном в начале ноября к энергосистеме страны, меняют оборудование. "В ходе проводимых испытаний в соответствии с программой этапа "Энергетический пуск" выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования", — сообщило 9 ноября министерство энергетики в Минске.

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Министерство подчеркнуло, что "все технологические системы функционируют в штатном режиме", испытания проводятся в соответствии с этапной программой. При этом Минэнерго опровергло появившиеся в СМИ сообщения о проблемах с выработкой электроэнергии на БелАЭС.

В СМИ сообщают о взрывах трансформаторов

Между тем Tut.by со ссылкой на свои источники сообщает о взрывах нескольких трансформаторов напряжения на первом энергоблоке. "Формально ничего из ряда вон выходящего не произошло, аналогичное происшествие случалось на Ленинградской АЭС, но расследование, восстановление схемы выдачи мощности и повторная наладка займет много времени", — цитирует издание слова неназванного собеседника. Он также сообщил, что в ближайшее время БелАЭС не будет вырабатывать энергию и что у электростанции имеются гарантийные претензии к производителю трансформаторов.

О прекращении выработки электроэнергии на БелАЭС из-за остановки турбины также написали ряд Telegram-каналов.

Пуск в эксплуатацию БелАЭС

7 ноября на БелАЭС, подключенной к энергосистеме страны 3 ноября, состоялась церемония повышения мощности первого энергоблока. На ней присутствовали действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Генеральным подрядчиком АЭС является отделение "Росатома" — "Атомстройэкспорт". Завершить строительство предполагается в 2022 году.

Лукашенко счел запуск атомной электростанции под Островцом историческим моментом в жизни Беларуси. "Страна становится ядерной державой", — заявил он, имея в виду использование мирного атома. Между тем Литва направила Минску ноту протеста, осудив "безответственные действия" белорусских властей, которые создают "ядерную и экологическую угрозу" не только для Беларуси и Литвы, но и для Европы в целом. Сразу же после запуска первого энергоблока БелАЭС Вильнюс отказался от поставок электроэнергии из Беларуси и призвал к этому остальные страны ЕС.

Планы строительства первой атомной электростанции в Беларуси возникли еще в 2011 году, а непосредственное возведение началось в 2013 году. Необходимость ее запуска белорусские власти обосновывали снижением зависимости страны от углеводородов, большая часть которых импортируется из России.