Минск заявил, что Литва организованно доставляет мигрантов к границе Белоруссии

В Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии заявили о новом усилении охраны государственной границы в связи с тем, что Литва организованно доставляет к белорусской границе мигрантов.

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"С учетом складывающейся обстановки, когда литовская сторона организованно доставляет к нашей границе иностранцев, стремящихся получить убежище в странах Евросоюза, а также в целях недопущения провокаций со стороны Литвы, органы пограничной службы задействовали все необходимые силы и средства для предотвращения незаконного пересечения границы Республики Беларусь", - заявил агентству "Интерфакс-Запад " официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

Он подчеркнул, что "на протяжении всего участка государственной границы с Литвой используются мобильные тактические резервы пограничных групп и отрядов, дополнительно экипированные для решения поставленных задач".

Ранее в погранкомитете сообщили, что в среду, 4 августа, утром на границе с Литвой вблизи пункта пропуска Бенякони был обнаружен гражданин Ирака. Как заявили в ГПК, он был еще жив, белорусские пограничники пытались оказать ему первую помощь, но молодой человек скончался. Причиной его смерти стал геморрагический шок, вызванный обильной кровопотерей. Дело расследует Следственный комитет, ситуация под контролем президента Белоруссии.

Кроме того, в ГПК сообщили в среду, что в группе принудительно высланных из Литвы иракцев были люди со следами "укусов служебных собак".

Пограничники Литвы отвергают информацию о превышении полномочий на границе с Белоруссией.

3 августа пограничники Литвы начали отправлять нелегальных мигрантов обратно в Белоруссию. Соответствующие полномочия им были даны министром внутренних дел.

В Литву через границу с Белоруссией в этом году попали 4 090 мигрантов, преимущественно из Ирака, сообщило агентство BNS. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции "гибридной агрессией белорусского режима".