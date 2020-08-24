Минск заявил о перехвате шаров с антигосударственной символикой из Литвы

Министерство обороны Белоруссии зафиксировало попытку нарушить воздушное пространство республики со стороны Литвы. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

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Как утверждает министерство, "провокация" произошла 23 августа в 19:30 в деревне Волковщина Ошмянского района, который граничит с Литвой. "С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой", — говорится в сообщении.

Полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия благодаря экипажам вертолетов МИ-24 из состава дежурных сил ПВО, заявили в Минобороны.

Ведомство направило материалы об инциденте в МИД республики для подготовки ноты Литве.