Минская милиция сообщила о готовности применять оружие на несанкционированных протестах

Начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков заявил, что силовики готовы применять табельное оружие на несанкционированных акциях протеста, но назвал это крайней мерой.

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"У нас достаточно специальных средств, имеется табельное оружие на вооружении, которое мы готовы применить. Но применение оружия — это крайняя мера, если уже невозможно выполнить поставленную задачу — защитить наших граждан, в том числе и при нападении на сотрудников ОВД, другим способом", — заявил Кубраков в интервью телеканалу ОНТ в четверг.

По словам начальника столичной милиции, "сотрудники органов внутренних дел и до этого применяли оружие, если это было необходимо для защиты законных интересов граждан, для пресечения преступлений, если другим способом — уговорами, применением физической силы — пресечь данное преступление было невозможно".

Кубраков заверил, что силовики "не уйдут с улиц".

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Самые массовые акции проходят в Белоруссии по воскресеньям. По оценкам СМИ, некоторые их них собирали более 100 тысяч человек. В первые дни акций протеста были задержаны около семи тысяч человек, затем большая часть была освобождена. В последние дни задержания возобновились.

В ходе акций протеста есть погибшие, но источники сообщают о разном количестве. 25 августа основной оппонент Лукашенко Светлана Тихановская сообщила, что погибли не менее шести человек. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявляло о гибели четверых человек на акциях протеста в Белоруссии. Экспертам ООН по правам человека также известно о 450 задокументированных случаях жестокого обращения с людьми во время задержаний.

Спустя два дня после выборов Тихановская уехала в Литву. Ее соратники тогда заявили, что отъезду Тихановской в Литву предшествовало трехчасовое общение с сотрудниками силовых структур Белоруссии в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной. Позднее Лукашенко утверждал, что оказал содействие Тихановской в отъезде из республики по ее просьбе.

18 августа ее сторонники создали Координационный совет (КС) с целью транзита власти в стране через новые выборы. Власти Белоруссии считают этот орган неконституционным.

Сейчас почти все члены президиума КС либо задержаны, либо находятся за пределами Белоруссии. Так, во вторник на границе Белоруссии и Украины была задержана бывшая глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова. Ее соратники утверждают, что власти хотели насильно вывезти ее из Белоруссии, но она порвала паспорт. Лукашенко заявлял, что "Колесникова задержана за нарушение правил пересечения госграницы".

Следственный комитет Белоруссии сообщил, что Колесникова арестована по делу о призывах к захвату власти. В свою очередь адвокат Колесниковой Людмила Казак заявила, что ее подзащитная расценивает происходившее с ней в последние дни как похищение.