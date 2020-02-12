Минским соглашениям по Донбассу пять лет: ждать ли Минска-3?

Через пять лет после подписания минские договоренности по Донбассу так и не выполнены. Сейчас они переживают своего рода попытку реанимации. Успех может быть выгоден не только Киеву, но и Москве.

Если соглашение о мире не выполняется в течение пяти лет, оно мертво или еще живо? В случае с минскими договоренностями по Восточной Украине (Минск-2) ответ не очевиден.

С одной стороны, так и не реализован полностью ни один из 13 пунктов Комплекса мер по выполнению минских соглашений, подписанного 12 февраля 2015 года представителями России, ОБСЕ, Украины и руководителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Стрельба продолжается, гибнут люди. С другой стороны, Киев добился своей цели — продвижение поддерживаемых Россией сепаратистов в Донбассе было остановлено. С тех пор вдоль бывшей линии фронта продолжается ограниченная отдельными участками и почти не замечаемая в мире позиционная война.

"Проблеск надежды" Меркель для Восточной Украины

Минск-2 последовал через пять месяцев после Минска-1, подписанного в сентябре 2014 года и также не выполненного. Второму соглашению предшествовало наступление сепаратистов и ожесточенные бои возле Дебальцево, важного транспортного узла между Донецком и Луганском. Канцлер Германии Ангела Меркель и тогдашний президент Франции Франсуа Олланд тогда отправились урегулировать кризис в Киев и Москву, а затем — в столицу Беларуси.

Там после 16-часовых переговоров с участием Меркель, Олланда, а также президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина и был подписан минский мирный план. Меркель тогда осторожно назвала его "проблеском надежды". Однако за три дня между подписанием Минска-2 и его вступлением в силу Дебальцево Украина потеряла.

В то время как Россия более или менее открыто записала Минск-2 в число своих дипломатических побед, в Украине долго к достигнутым договоренностям относились скептически. Прежде всего в том, что касается предоставления сепаратистам широкой автономии, включая развитие отношений с соседней Россией. Украина в таком случае оказывалась в роли кошелька, не имеющего серьезного политического влияния на враждебно настроенной территории. Президент Порошенко не был готов к выполнению политической части Минска-2, настаивая сначала на достижении длительного и устойчивого прекращения огня. Сменивший его Владимир Зеленский отошел от этого принципа и попробовал все-таки реализовать минские соглашения.

Киев переключился в режим уступок?

2019 год принес подвижки на трех уровнях. Был реализован поэтапный отвод войск в трех оговоренных населенных пунктах в Донбассе, а также обмен пленными и удерживаемыми лицами. В сентябре — Украиной с Россией, а в декабре Киевом — с "народными республиками" в Донецке и Луганске. Между этими двумя датами новые власти Украины отошли от жесткого курса Порошенко и письменно согласились с так называемой "формулой Штайнмайера".

Предложение являвшегося тогда, в 2015 году, министром иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса и последовательность между выборами на сепаратистских территориях и получением особого статуса.

Суть формулы заключается в том, что Донбасс должен временно получить особый статус на момент проведения там местных выборов, а на постоянной основе — после того, как результаты выборов признает ОБСЕ. Под ее контролем должно пройти и само голосование. Этот шаг Киева вызвал в Украине волну уличных протестов, поскольку некоторые посчитали согласие с "формулой Штайнмайера" "капитуляцией" перед Россией.

Саммит в "нормандском формате" в Париже в начале декабря 2019 года стал пока кульминацией попыток оживить Минск-2 после долгой паузы. На переговорах во французской столице лидеры Германии, Франции, России и Украины подтвердили приверженность минским соглашениям. Были также согласованы новые цели и сроки, в том числе — прекращение огня и обмен до конца года осужденными и удерживаемыми лицами. Обмен состоялся, но стрелять в Донбассе не перестали. Таким образом, первоочередной вопрос — всеобъемлющее и длительное прекращение огня — остается открытым.

Почему Минск-3 маловероятен

Новое соглашение, своего рода Минск-3, пока не просматривается. Россия не демонстрирует заинтересованности во внесении изменений в Минск-2, версии которых то и дело озвучивает Украина. Так, президент Зеленский хотел бы сначала вернуть контроль над почти 400-километровым открытым участком границы с Россией, прежде чем соглашаться на проведение выборов в "ДНР" и "ЛНР" предположительно осенью 2020 года.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина" 11 февраля украинский президент продемонстрировал сдержанный оптимизм. "Я называю это "гибкостью Минска". Все должны понять. Мне кажется, что Германия и Франция это поняли. Мне кажется, я почувствовал настроение, что Россия готова об этом подумать", — сказал Зеленский.

Пока минские соглашения остаются не выполненными, Европейский Союз не собирается отменять привязанные к ним санкции против России. Призывы к их отмене периодически раздаются в Западной Европе, в том числе в Германии. Если же соглашения все-таки изменят, то не понятно, будут ли изменены и санкции.