Минтранс не изменит нормы для животных в самолетах после истории с котом

После истории с "Аэрофлотом", который не пустил в салон "толстого" кота, общественники среди прочего выступили за право для пассажиров доплатить за минимальный (1–2 кг) перевес животного. Минтранс предложение не поддержал

Минтранс не поддержал предложение Общероссийского объединения пассажиров (ООП) об изменении правил перевозки животных в самолетах, пишут "Известия" со ссылкой на ответ министерства от 19 декабря.

Пассажиры в том числе предлагали сделать едиными требования по габаритам переносок для комнатных животных (не менее 115 см по сумме трех измерений — длине, ширине и высоте) и весу (не ниже 8 кг), а также разрешить пассажирам доплачивать за минимальный (1–2 кг) перевес, чтобы они могли взять животное в салон самолета. ООП также выступало за введение единых габаритов ручной клади для всех авиакомпаний либо за сохранение прежней системы, но с возможностью превышать нормы перевозчиков на 5 см.

Минтранс в ответе ООП пояснил, что действующие нормы провоза ручной клади устанавливаются авиакомпанией на основании требований документации конкретного самолета. Брать в салон комнатное животное можно только с разрешения перевозчика. Кроме того, вес животного не включается в норму бесплатного багажа и оплачивается отдельно, а его предельные значения авиакомпания устанавливает самостоятельно. В такой ситуации введение единых габаритов для ручной клади и переносок нецелесообразно, говорится в письме министерства.

Тема перевозки животных в самолетах стала обсуждаться после того, как осенью 2019 года клиент "Аэрофлота" Михаил Галин в нарушение правил авиакомпании провез в салоне самолета кота Виктора весом более 8 кг. Перевозчик аннулировал Галину 400 тыс. бонусных миль.