Минюст Эстонии подготовил законопроект о лишении граждан РФ и Беларуси права голоса на местных выборах

Министерство юстиции Эстонии подготовило законопроект о введении временных ограничений против живущих в стране граждан России и Беларуси, которые желают проголосовать на муниципальных выборах. Копия документа оказалась в распоряжении ERR.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Законодательство Эстонии, как и в других странах, запрещает проживающим в стране иностранцам участвовать в национальных выборах, однако позволяет им голосовать на муниципальных. Ближайшие местные выборы запланированы в Эстонии на осень 2025 года.

В законопроекте, с которым ознакомились журналисты ERR, говорится, что эстонские власти не в состоянии обеспечить свободу волеизъявления живущих в стране граждан РФ от влиянии государства, которое выдало им паспорт.

Авторы проекта из министерства юстиции подчеркивают, что "в соответствии с Конституцией РФ, защита Отечества является обязанностью каждого гражданина Российской Федерации; также имели место случаи, когда граждане РФ, постоянно проживающие в Эстонии, получали мобилизационные призывы из страны своего гражданства для прохождения службы в вооруженных силах".

Минюст Эстонии предлагает внести поправки в законодательство, которое лишат права голоса на местных выборов проживающих в стране граждан любых иностранных государств, признанных Европейским или местным парламентом страной-агрессором. В отношении России соответствующее решение уже было принято.

В законопроекте подчеркивается, что, по оценке министерства, инициатива может противоречить Конституции Эстонии и европейским нормам. По мнению главы ведомства Калле Лаанета, вероятно, спорные детали будет рассматривать Государственный суд. При этом формальным основанием для выдвижения инициативы стало решение того же суда, в котором говорилось, что основные права "могут быть ограничены в порядке исключения для защиты другого основного права или конституционных ценностей".

В опубликованном сегодня же интервью Лаанет отметил, что в Эстонии проживает 67 тысяч россиян, которые "по Конституции РФ обязаны оказывать всестороннюю помощь России". "На мой взгляд, связь с государством-агрессором может быть аргументом, почему в определенный период граждане России не должны иметь права участвовать в эстонской демократии. У большинства из них была возможность избавиться от российского гражданства и ходатайствовать о получении эстонского. В этом смысле это ведь был их свободный выбор. Нельзя в один момент быть на одной стороне, а в другой — на другой", — подчеркнул чиновник. Он добавил, что ограничения предполагается снять, когда "страна вернется в список нормальных демократических государств".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Лаанет также привел в качестве аргумента позицию латвийских властей. "На прошлой неделе я встречался со своей латвийской коллегой. С 1 сентября у них вступает в силу закон, согласно которому люди, не владеющие латышским языком в достаточной степени, не могут жить в Латвии. Но они также заявили, что никого не будут возить на границу автобусами. Возможно, этот срок нужно продлить. Наши соседи принимают очень серьезные и очень прямолинейные решения для того, чтобы не поддерживать граждан страны-агрессора или просто относиться к ним как к обычным гражданам своей страны", — заявил глава эстонского министерства, подчеркнув, что в Эстонии, в отличие от Латвии, у иностранцев есть возможность голосовать на местных выборах.

Проект закона в ближайшее время будет представлен партнерам по правящей коалиции, в которую входят "Партия реформ" (ее представляют премьер-министр Кая Каллас и, среди прочих, министр юстиции Лаанет), Eesti 200 и социал-демократы. Последние, отмечает ERR, публично выступают против внесения подобных изменений в эстонский закон о выборах.

В мае 2022 года с аналогичной инициативой выступила консервативная партия Isamaa. Тогда эстонское правительство, в том числе и министр юстиции Марис Лаури, идею не поддержало.