Минюст РФ объявил "иноагентами" писательницу Горалик, экономиста Илларионова и политолога Пионтковского

Министерство юстиции России включило в реестр "иностранных агентов" писательницу Линор Горалик, экономиста Андрея Илларионова и политолога Андрея Пионтковского.

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В обновленный список также попали калмыцкий активист Владимир Довданов, ректор правозащитной организации "Гражданин. Армия. Право" Сергей Кривенко, активистка фонда "Свободная Якутия" Сарылгана Кондакова и писательница Татьяна Сотникова.

Линор Горалик — поэт, прозаик, критик. Родилась в Днепропетровске. Окончила Беэр-Шевский университет (Израиль) по специальности Computer Science, работала в области высоких технологий. С 2001 г. по 2014 год жила и работала в Москве. Сейчас живет в Израиле.

Выступала против российского вторжения в Украину, защищала права ЛГБТ-сообщества.

Летом 2022 года Роскомнадзор начал блокировать сайт издания ROAR — Russian Oppositional Arts Review ("Вестник оппозиционной русскоязычной культуры"), который запустила Горалик.

Илларионов работал советником президента России Владимира Путина по экономической политике в 2000-2005 годах. В 2006 году он стал старшим научным сотрудником Центра глобальной свободы и процветания Института Катона, однако ушел оттуда после поста в социальных сетях о штурме Капитолия.

Сейчас работает в американской организации Center for Security Policy.

83-летний Пионтковский — известный политолог и публицист, выступающий с резко оппозиционными и антивоенными заявлениями.

В 2016 году покинул Россию, опасаясь уголовного преследования.