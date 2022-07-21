Минюст РФ потребовал ликвидировать представительство Еврейского агентства в России

Еврейское агентство ("Сохнут") помогает евреям пройти процедуру репатриации и получить израильское гражданство. В начале месяца сообщалось, что российские власти пытались прекратить деятельность организации во внесудебном порядке.

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Управление министерства юстиции РФ по Москве обратилось в суд с просьбой ликвидировать автономную некоммерческую организацию "Еврейское агентство "Сохнут". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Екатерину Буравцову.

Российский Минюст, как уточнили в суде, считает, что организация "нарушало российское законодательство при осуществлении своей деятельности". "Беседа" по иску назначена на 28 июля, она пройдет в Басманном суде Москвы

Власти Израиля, как утверждает издание Walla, уже обратились к России за разъяснениями.

Еврейское агентство ("Сохнут") — крупнейшая некоммерческая организация, помогающая этническим евреям со всего мира переехать в Израиль. В СССР, а затем в России представительство агентства работало с 1989 года.

Как отмечает "Коммерсантъ", в прошлом году при поддержке "Сохнута" в Израиль переехали более 21 тысячи российских евреев, а "за последние месяцы" — 30 тысяч человек из России и Украины.

В начале июля газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники сообщила, что организация получила от российских властей "приказ" остановить свою работу в РФ. В московском представительстве "Сохнута" тогда заявили, что "требования о немедленном прекращении деятельности не поступало".