Минюст РФ признал нежелательной латвийскую организацию, издающую "Новую газету Европа"

Минюст РФ включил латвийскую организацию BDR Novaja Gazeta-Europe, которая выпускает издание "Новая газета Европа", в перечень нежелательных организаций в РФ.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Само издание "Новая газета Европа" была признана нежелательной организацией 28 июня. Генпрокуратура РФ заявила, что это издание создает и распространяет материалы "в ущерб интересам России". Помимо этого, оно создано "латвийским журналистом Кириллом Мартыновым (признан в России иностранным агентом), имеющим российское гражданство", и в нем работают бывшие журналисты "Новой газеты", лицензию которой ранее аннулировали в России.

"Новая газета Европа" — самостоятельный проект, независимый юридически и фактически, подчеркивает издание. Главред российского издания "Новая газета", лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов не имеет отношения к европейскому проекту.