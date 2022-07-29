Минюст РФ включил в список "иноагентов" писателя Быкова и журналистку Альбац
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Министерство юстиции России включило в реестр СМИ “иностранных агентов” главного редактора The New Times, журналистку Евнению Альбац, основателя благотворительного фонда “Нужна помощь” и журналиста Дмитрия Алешковского, а также юридическое лицо ООО "Иноагент ААВ" Алексея Венедиктова, ранее признанным иноагентом. Об этом сообщает “Новая газета. Европа”.

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Сейчас в реестре в целом числятся 172 человека, издания и юрлица, которые были созданы россиянами, ранее признанными "иноагентами".

На минувшей неделе Минюст РФ включил в реестр физических лиц "иноагентов" сторонника политика Алексея Навального Руслана Шаведдинова, политика Илью Яшина, политика Максима Каца, актрису Татьяну Лазареву и блогера Веронику Белоцерковскую. Ведомство утверждает, что все они осуществляли политическую деятельность в интересах Украины.

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