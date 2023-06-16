Минюст России объявил "иноагентами" Льва Шлосберга и Виталия Манского

Минюст России внес в реестр "иностранных агентов" режиссера Виталия Манского, экономиста Сергея Алексашенко и политика Льва Шлосберга. Также в список попали журналистки Светлана Прокопьева и Светлана Парамонова.

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Кроме того, реестр "иноагентов" пополнили информационный портал "ВЕСЬМА" и фонд "Свободная Якутия".

В прошлую пятницу, 2 июня, Минюст добавил в список "иноагентов" журналиста Романа Супера, политолога Дмитрия Орешкина, историка Максима Кузахметова, а также два медиа — "Ярновости" и "Проект" (последний до этого уже был признан "нежелательной организацией").

Еще неделей ранее, 26 мая российское министерство пополнило реестр впервые после трехнедельного перерыва. В него были включены девять человек, включая фронтмена группы "Би-2" Егора Бортника (Лева "Би-2"), антрополога Александру Архипову и бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева.

Кроме того, в список "иноагентов" в конце мая попали две организации: объединение "Общенародный Союз Возрождения России" и общественное движение "Совет матерей и жен".

1 декабря 2022 года, когда был опубликован новый объединенный реестр "иноагентов", в нем было 493 строки. С тех пор в него внесли больше сотни физлиц и организаций — сейчас их больше 600.