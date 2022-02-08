Минюст России просит закрыть ЛГБТ-фонд ради "традиционных семейных ценностей"

Управление Минюста по Санкт-Петербургу обратилось в суд с иском о ликвидации благотворительного фонда "Сфера" (признан НКО, выполняющей функции иностранного агента), оказывающего поддержку российским ЛГБТ-инициативам.

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В иске, который поступил в Куйбышевский районный суд Петербурга, указано, что деятельность фонда не соответствует "основным традиционным семейным ценностям, закрепленным в Конституции РФ", сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По утверждению минюста, деятельность "Сферы" направлена "на поддержку ЛГБТ-движения в России и распространение данных взглядов, вовлечение несовершеннолетних в указанную деятельность, финансирование этой деятельности с целью изменения законодательства РФ относительно ЛГБТ-движения".

"Вся деятельность "Сферы" идет вразрез с государственной политикой, нацеленной на сохранение, преумножение и развитие человеческого капитала с учетом территориальной оседлости", — заключает истец.

В "Сфере" заявили Би-би-си, что собираются бороться против ликвидации фонда, а иск минюста считают логичным продолжением преследования властями всего российского правозащитного сообщества.

Пресс-секретарь "Сферы" Диля Гафурова обратила внимание, что из шести организаций, включенных властями в реестр незарегистрированных общественных объединений, четыре представлены ЛГБТ-инициативами.

"Создается впечатление, что власти создали отдельный список для подавления ЛГБТ-движения, обойдя необходимость назвать его таковым напрямую", — полагает Гафурова.

В ноябре прошлого года минюст объявил "иностранных агентами" "Российскую ЛГБТ-сеть" и ее основателя Игоря Кочеткова (он также один из основателей фонда "Сфера"), а в декабре — дальневосточное общественное движение "Маяк", петербургскую инициативную группу "Выход" и созданную в Краснодаре и Ростове-на-Дону группу "Реверс".

В качестве основания для внесения в реестр минюст указывал, что они финансируются из петербургского фонда "Сфера".

Сама "Сфера" была включена в реестр НКО, выполняющих функции иноагента, еще в 2016 году. Фонд работает больше 10 лет и оказывает юридическую и психологическую помощь ЛГБТ+ людям в России. Осенью минюст начал внеплановую проверку фонда.