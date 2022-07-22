Минюст России внес в реестр "иноагентов" Татьяну Лазареву, Илью Яшина и Максима Каца

Минюст России внес в реестр физлиц-"иноагентов" ведущую Татьяну Лазареву, оппозиционных политиков Илью Яшина и Максима Каца, блогера Нику Белоцерковскую и соратника Алексея Навального Руслана Шаведдинова.

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Как считает минюст РФ, все они занимаются политической деятельностью, получая при этом финансирование из Украины.

Впервые реестр "физических лиц, выполняющих функции иностранного агента" пополнился 5 апреля. Сейчас в него входят 13 человек.

Как и СМИ-"иностранные агенты", физлица-"иноагенты" должны маркировать свои публичные материалы и обращения в госорганы пометкой о статусе "иностранного агента", а также регулярно отчитываться перед минюстом о своих доходах и расходах.

Наказание за нарушение требований в рамках нового реестра — более жесткое. Если для СМИ-"иностранных агентов" Уголовный кодекс предусматривает наказание от штрафа в 300 тыс. рублей до двух лет лишения свободы, то "физлиц" можно сажать на срок до пяти лет.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

После вступления закона в силу 1 декабря 2022 года в России будет действовать единый реестр "иностранных агентов" по единым правилам. Включать в него людей и организации власти смогут даже при отсутствии зарубежного финансирования — достаточно будет обнаружить в их деятельности "иностранное влияние".