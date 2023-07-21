Минюст ЮАР запросил у прокуратуры ордер на арест Путина

Минюст ЮАР запросил у главы прокуратуры страны ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает "Новая газета — Европа" со ссылкой на оппозиционную партию "Демократический альянс".
Глава прокуратуры ЮАР получил соответствующий запрос 17 июля. "Демократический альянс" отмечает, что правительство страны официально инициировало процесс ареста Путина, если он попадет в ЮАР.
Власти ЮАР 19 июля заявили, что Путин не поедет на саммит БРИКС в августе. Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Кремль подтвердил, что Путин будет участвовать в саммите БРИКС только по видеосвязи.
Однако президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса выступил против ареста Путина — по его мнению, это поставило бы под угрозу безопасность ЮАР. Об этом он заявил в своих показаниях, направленных в Высокий суд южноафриканской провинции Гаутенг.
Ранее 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Президента России считают причастным к незаконной передаче детей из оккупированных районов Украины в Россию. ЮАР подписала Римский статут, поэтому страна обязана выполнять решения суда.