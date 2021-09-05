Минздрав Чехии назвал условие отмены масочного режима в стране

Обязательное ношение масок в Чехии смогут отменить тогда, когда будет привито как минимум 75% населения страны, передает издание České Noviny со ссылкой на заявление чешского министра здравоохранения Адама Войтеха.
"Мы можем отменить меры исходя из более высокого уровня вакцинации — это наш посыл сегодня. В рамках кампании мы говорим: "давайте доведем уровень вакцинации хотя бы до 75%, и после этого мы сможем говорить об отмене мер как в других странах", — сказал Войтех.
Сейчас в Чехии доступны четыре вакцины от коронавируса: американские Moderna, Pfizer и Johnson&Johnson, а также англо-шведская AstraZeneca. Всего в стране было сделано более 11,5 млн прививок. Население Чехии, по данным Чешского управления статистики на март этого года, составляет более 10,69 млн граждан. При этом за последние сутки в стране было сделано 4368 прививок. По подсчетам Bloomberg, на 5 сентября в Чехии полностью прошли вакцинацию 54,2% населения, тогда как средний для ЕС показатель составляет 59,9%.
Кроме того, за последние сутки в Чехии было выявлено 205 новых случаев заражения COVID-19. В больницах сейчас находятся 63 человека. За весь период пандемии коронавирусом в стране переболели более 1,68 млн человек, умерли — более 30,4 тыс., вылечились — более 1,64 млн.
Сейчас в стране действует ряд ограничений. Граждане обязаны носить маски, за столом в ресторане может сидеть не более шести человек с сохранением дистанции в 1,5 м, на спортивных мероприятиях должно находиться не более 3 тыс. человек, половина из которых должны быть привитыми. В массовых мероприятиях на открытом воздухе могут участвовать не более 2 тыс. человек, в помещениях — до 1 тыс.