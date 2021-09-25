Минздрав Финляндии против того, чтобы пускать вакцинированных "Спутником" без тестов

Минздрав подчеркивает, что вакцина сначала должна получить одобрение со стороны Европейского союза, пишет Yle.

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Минздрав высказался против предложения Ведомства соцздрава THL без тестов впускать в страну вакцинированных российской вакциной "Спутник."

THL не считает людей, привитых российской вакциной, угрозой для эпидемиологической ситуации в Финляндии. Минздрав, однако, подчеркивает, что вакцина сначала должна получить одобрение со стороны Европейского союза.

По словам начальника канцелярии минздрава Кирси Вархила, Финляндия приняла обязательства утверждать и использовать только те вакцины, которые одобрены Европейским агентством лекарственных препаратов (ЕМА).

"Спутник" находится только на стадии получения лицензии EMA. Проверка идет тщательная, и, очевидно, агентство пока еще не имеет исчерпывающей информации, касающейся производства препарата, — отмечает чиновник.