Минздрав: в Литве коронавирус подтвержден более чем у 40 медиков

В Литве коронавирус подтвержден более чем у 40 медиков, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.

"Болеют 44 медика", — сказал в интервью радиостанции LRT директор Департамента надзора за общественным здоровьем Министерства здравоохранения Аудрюс Шчепонавичюс.

По его утверждению, в Клайпеде больны 15 медиков, в Вильнюсе — 14, в Укмерге — восемь, в Каунасе — четыре, в Паневежисе — трое.

Министерство недавно сообщило, что в связи с возможной инфекцией будут проверять всех специалистов здравоохранения.

Сами лечебные учреждения, с учетом своей специфики и возможных рисков должны будут решить, с какой частотой профилактически проверять специалистов здравоохранения.

Работники сферы здравоохранения, ощущающие даже минимальные симптомы коронавирусной инфекции COVID-19, должны проходить тесты незамедлительно, сообщило министерство.