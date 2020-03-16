"Мир сошел с ума". Лукашенко озадачило закрытие Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей России закрыть границу с белорусской стороной. Его цитирует агентство Белта.

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"Вызовов очень много. Вы видите: мир с ума сошел от коронавируса или, может быть, на основе этих всех рассуждений по коронавирусу. Но для нас не это главное и страшное. Мы эти вирусы переживали, переживем и этот. Были и посложнее вирусы: и свиной, и птичий, и атипичная пневмония. Потом ахали и охали, откуда это появилось: вот, видите ли, средства массовой информации виноваты, что они слишком обширно и не так освещали проблемы. Наверное, и в этот раз средства массовой информации обвинят через месяц-другой. Хотя и к ним претензий немало", - отметил Александр Лукашенко.

По словам президента, коронавирус уже довел до того, что Россия закрыла границу с Белоруссией.

"Дошло до того, что наша родная Россия — подчеркиваю — закрыла границу", — констатировал он.

По словам Лукашенко, в Беларуси относительно спокойная обстановка, а "Россия вся полыхает от коронавируса". "Так кто от кого должен закрываться. Вопрос риторический", - добавил президент.

Как сообщалось, 16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия закрывает границы с Белоруссией для передвижения людей. После этого открытыми останутся лишь две наземные границы России из 14 — с Азербайджаном и Финляндией.