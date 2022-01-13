Миротворцы ОДКБ начали подготовку к выводу сил из Казахстана
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Миротворцы стран ОДКБ приступили к подготовке вывода своих сил из Казахстана, сообщили в Минобороны РФ.

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"Подразделения коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан, выполнившие поставленные задачи, приступают к подготовке техники и материальных средств для загрузки в самолеты Военно-транспортной авиации ВКС России и возвращения в пункты постоянной дислокации", - сообщили в ведомстве.

"Возвращение миротворцев ОДКБ в свои страны будет организовано во взаимодействии с казахстанской стороной", - заявили военные.

Миротворцы ОДКБ передают силовикам Казахстана охрану ключевых объектов страны.

"В соответствии с разработанным командованием коллективными миротворческими силами ОДКБ и минобороны Республики Казахстан планом началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны", - сообщили российские военные в четверг.

Ранее сообщалось, что на четверг запланировано внеочередное заседание Совета глав военных ведомств ОДКБ в режиме видеоконференцсвязи. Как сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Занейтдинов, на заседании будет утвержден порядок вывода миротворцев из Казахстана.

После вспыхнувших в Казахстане 2 января акций протеста, переросших в столкновения с силовиками, правительство Казахстана было отправлено в отставку, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности страны и ввел в республике до 19 января чрезвычайное положение. Он также обратился к ОДКБ с просьбой прислать в республику миротворческие силы. По данным Токаева, в страну прибыли 2030 миротворцев ОДКБ и 250 единиц техники.

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