Миссия ОБСЕ окончательно уходит из Украины: позиция РФ не оставила иного выхода
Foto: AFP/Scanpix

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе объявила о прекращении своей наблюдательной миссии в Украине после того, как Москва наложила вето на ее продление.

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По словам действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, были испробованы все варианты, но позиция России не оставила иного выхода.

Миссия ОБСЕ в Украине началась в 2014 году после того, как на востоке страны активизировались пользующиеся поддержкой Кремля сепаратисты. ОБСЕ была единственной международной организацией, которая непосредственно следила за конфликтом.

"Наша миссия играла ключевую роль в сборе объективной информации на местах, выступала посредником при установлении перемирий и делала все для облегчения последствий конфликта для мирного населения, - заявил Рау. - Под председательством Польши мы продолжим взаимодействие со странами-членами ОБСЕ чтобы найти альтернативную будущую роль для ОБСЕ в Украине".

Почти все наблюдатели ОБСЕ были выведены из страны в феврале, после начала российского вторжения, однако административные работники миссии оставались на местах, и с тех пор четверо из них были захвачены.

"Мы день и ночь делаем всё, чтобы поддержать наших украинских коллег, и продолжим оказывать давление через все имеющиеся каналы с тем, чтобы положить конец задержаниям, запугиванию и дезинформации, которые угрожают членам нашей миссии", - заявила в связи с этим генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмидт.

В состав ОБСЕ входят 57 стран, в том числе Россия и Украина.

В четверг Россия обвинила ОБСЕ в передаче информации о расположении российских и пророссийских сил разведслужбам Запада и Украины. С таким заявлением выступила на брифинге перед журналистами Мария Захарова, которая пообещала, что доказательства этого позже предоставят члены так называемой ДНР.

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BBC News Русская служба:

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