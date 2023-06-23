"Мистер Титаник", "авантюрист" и "гордость Франции". Что известно о погибших на батискафе "Титан"

Обломки аппарата были найдены накануне вечером недалеко от остова корабля "Титаник", ради которого экипаж и предпринял экспедицию на дно Атлантики.
Спасатели не уверены, что им удастся обнаружить тела погибших. Контр-адмирал ВМС США Джон Могер заявил в четверг, что океан безжалостен, но поиски продолжатся еще некоторое время.
На борту батискафа было пять человек:
58-летний британский бизнесмен и исследователь Хэмиш Хардинг;
48-летний бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд;
19-летний сын Давуда Сулеман;
61-летний Стоктон Раш, директор компании OceanGate, организовавшей погружение;
77-летний французский исследователь Поль-Анри Наржоле.
Все они весьма состоятельны люди. Ранее сообщалось, что подобная экспедиция к "Титанику" стоит порядка 250 тыс. долларов с человека.
Стоктон Раш, 61 год
Стоктон Раш был основателем и исполнительным директором OceanGate — фирмы, которая осуществляет погружения к "Титанику". Компания подтвердила, что он был на борту.
Раш был опытным инженером. Ранее он спроектировал экспериментальный самолет, но большую часть жизни посвятил работе над моделями подводных судов и аппаратов.
Стоктон Раш основал OceanGate в 2009 году. Сначала компания просто предлагала клиентам глубоководные путешествия. Идея опускаться к месту крушения "Титаника" появилась только в 2021 году.
Желающих увидеть остов легендарного судна, оказалось не так уж мало, несмотря на высокую стоимость экспедиции.
В интервью New York Times в 2022 году Раш говорил, что цена оправдана из-за больших затрат на организацию погружения и составляет лишь долю от стоимости полета в космос.
Участники экспедиции проделывали около 600 км до места крушения на корабле, арендуемом OceanGate, а затем в течение восьми часов погружались на глубину 3800 метров в капсуле "Титан" размером примерно с грузовик.
Сообщается, что Стоктон Раш принимал участие практически во всех погружениях OceanGate — на разных подлодках и батискафах.
В одном из них также участвовал сценарист и продюсер "Симпсонов" Майк Рейсс, который вспоминает Раша как располагающего к себе человека и "последнего американского мечтателя".
Раш окончил Принстонский университет — один из самых престижных вузов США.
Жена Раша Уэнди Раш оказалась праправнучкой пары, которая погибла в крушении "Титаника" в 1912 году — Исидора и Иды Штраус.
Хэмиш Хардинг, 58 лет
Этот британский миллиардер возглавлял компанию Action Aviation по продаже частных самолетов, которая базируется в Дубае.
Близкие называли его исследователем-авантюристом, бросавшимся в самые невероятные предприятия.
Хардинг несколько раз добирался до Южного полюса (один раз в компании астронавта Базза Олдрина, ступившего вместе с Нилом Армстронгом на Луну), он также в 2022 году совершил полет в космос на борту аппарата Blue Origin.
Ему принадлежат три мировых рекорда Гиннесса, один из них — за самое продолжительное время, проведенное в самой глубокой части Мирового океана — Марианской впадине.
Летом 2022 года Хардинг рассказал журналу Business Aviation Magazine, что вырос в Гонконге, получил квалификацию пилота в середине 1980-х, во время учебы в Кембридже, и основал свою авиастроительную фирму. Деньги для этого он заработал на разработке программного обеспечения для банков.
В том же интервью бизнесмен рассказал, что собирается совершить погружение к "Титанику". Изначально оно должно было состояться в июне 2022 года, но было, по его словам, отложено из-за того, что подводный аппарат получил повреждения во время предыдущего погружения.
Тогда никто не пострадал.
"Я считаю, что все это просчитанные риски, и их всесторонне изучают, прежде чем мы начинаем [наши исследования]", — говорил он, отвечая на вопрос о сопряженных с его увлечениями опасностях.
В минувшие выходные Хардинг написал у себя в фейсбуке, что миссия "вероятно, будет первой и единственной в 2023 году" из-за плохих погодных условий в канадском Ньюфаундленде, откуда стартуют экспедиции.
Друг Хардинга Дэвид Мирнс, ученый в области морской биологии и руководитель некоторых экспедиций, называет его обаятельным парнем, которого привлекали экстремальные приключения.
Еще один друг Хэмиша Хардинга Терри Виртс, отставной астронавт НАСА, говорит, что тот был типичным британским исследователем, обожавшим приключения и исследования, но при этом без адреналиновой зависимости.
"Некоторые люди смотрят Netflix, некоторые играют в гольф, а Хэмиш отправляется на дно океана или в космос и устанавливает мировые рекорды, летая вокруг планеты", — сказал Виртс в программе Today на радиостанции Би-би-си Radio 4.
Хэмиш Хардинг вместе с Полом-Анри Наржоле, который также погиб на борту "Титана", был членом Клуба исследователей — организации с вековой историей и известными фамилиями среди членов.
Президент Клуба Ричард Гэрриот де Кайе сказал после трагедии с батискафом, что на прошлой неделе Хардинг принимал участие в Международном исследовательском саммите, и его волнение по поводу предстоящей экспедиции было ощутимо.
У Хэмиша Хардинга остались жена Линда и два сына.
Шахзада Давуд, 48 лет, и Сулеман Давуд, 19
Британский бизнесмен Шахзада Давуд происходил из одной из самых богатых семей Пакистана. Он путешествовал на подлодке со своим сыном Сулеманом, студентом Университета Глазго.
Отец и сын провели в Канаде целый месяц перед погружением. В Лондоне их ждали мама Сулемана Кристина и младшая сестра Алина.
Как рассказала NBC News, тетя юноши (родная сестра отца) Азмех Давуд, он не хотел участвовать в экспедиции к "Титанику", но Шахзада уговорил его, сославшись на то, что день погружения выпадал на День отца (довольно широко отмечается в Британии) и совместное приключение еще больше укрепит отношения отца и сына.
По словам тети, Сулеман часто по жизни доверял своей интуиции, и в этот раз он говорил, что идея с погружением ему не нравится, но не хотел разочаровать отца.
Азмех находит утешение в том, что все произошло очень быстро, и ее брат и племянник не почувствовали ни боли, ни страха.
"Что касается Шахзады, то он воплотил свою мечту самым невероятным образом — он стал частью истории „Титаника"", — сказала она в комментарии NBC News.
Шахзада Давуд был вице-председателем пакистанского конгломерата Engro Corporation — крупнейшего производителя удобрений.
Он также вел активную общественную жизнь, управляя Фондом своей семьи Dawood Foundation и поддерживая две благотворительные организации, основанные королем Карлом III — British Asian Trust и Prince’s Trust International.
В заявлении Букингемского дворца говорится, что мысли и молитвы королевской семьи были со всеми, кто находился на борту батискафа.
"Мы пытаемся найти утешение в том, что они оставили нам в наследие пример смирения и человечности, и верим, что они перешли к следующему этапу своего духовного пути рука об руку — как отец и сын", — заявили в British Asian Trust.
Кроме того, Шахзада Давуд тесно сотрудничал с Институтом SETI, калифорнийской исследовательской организацией, которая занимается поиском внеземной жизни. И это, говорят друзья и родные, была его страсть.
По их словам, он горел изучением различных естественных мест обитания живых существ и даже выступал с докладами в ООН и в Оксфордском университете.
Шахзада получил образование в Университете Филадельфии (США) и в Бакингемском университете в Англии, который окончил в 1998 году.
Сулеман Давуд только что закончил свой первый год обучения в бизнес-школе Университета Стратклайда в Глазго.
Родные говорят, что он очень увлекался научной фантастикой, волейболом и любил собирать кубик Рубика.
Поль-Анри Наржоле, 77 лет
Поль-Анри — известный во всем мире подводник-исследователь, бывший водолаз военно-морского флота Франции.
Он провел у остова "Титаника" больше времени, чем любой другой исследователь, за что получил прозвище "Мистер Титаник".
Свое первое погружение на место гибели легендарного судна он совершил в 1987 году, всего через два года после того, как корабль был найден.
Наржоле возглавлял департамент подводных исследований в компании, которая владеет правами на затонувший "Титаник". Под его руководством были подняты на поверхность и восстановлены тысячи артефактов с судна, включая 20-тонную секцию его корпуса.
"Он специалист по „Титанику" мирового значения, знаток концепции судна, эксперт по его останкам", — сказал агентству Рейтер представитель семьи Наржоле, назвав его также супергероем в глазах всей Франции.
В будущем году Поль-Анри Наржоле собирался в очередную экспедицию к "Титанику", в ходе которой планировалось извлечение очередной партии предметов.
Об этом он сам рассказал незадолго до посадки в "Титан", говорят люди из его окружения. Ради чего опытный Наржоле решил совершить погружение в батискафе, которое предполагало только возможность увидеть каркас судна через иллюминатор, неясно.
По данным Reuters, жена Наржоле Анна живет в Коннектикуте, США, его дети также находятся за пределами Франции.