"Мистер Титаник", "авантюрист" и "гордость Франции". Что известно о погибших на батискафе "Титан"

Обломки аппарата были найдены накануне вечером недалеко от остова корабля "Титаник", ради которого экипаж и предпринял экспедицию на дно Атлантики.

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Спасатели не уверены, что им удастся обнаружить тела погибших. Контр-адмирал ВМС США Джон Могер заявил в четверг, что океан безжалостен, но поиски продолжатся еще некоторое время.

На борту батискафа было пять человек:

58-летний британский бизнесмен и исследователь Хэмиш Хардинг;

48-летний бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд;

19-летний сын Давуда Сулеман;

61-летний Стоктон Раш, директор компании OceanGate, организовавшей погружение;

77-летний французский исследователь Поль-Анри Наржоле.

Все они весьма состоятельны люди. Ранее сообщалось, что подобная экспедиция к "Титанику" стоит порядка 250 тыс. долларов с человека.

Стоктон Раш, 61 год

Стоктон Раш был основателем и исполнительным директором OceanGate — фирмы, которая осуществляет погружения к "Титанику". Компания подтвердила, что он был на борту.

Раш был опытным инженером. Ранее он спроектировал экспериментальный самолет, но большую часть жизни посвятил работе над моделями подводных судов и аппаратов.

Стоктон Раш основал OceanGate в 2009 году. Сначала компания просто предлагала клиентам глубоководные путешествия. Идея опускаться к месту крушения "Титаника" появилась только в 2021 году.

Желающих увидеть остов легендарного судна, оказалось не так уж мало, несмотря на высокую стоимость экспедиции.

В интервью New York Times в 2022 году Раш говорил, что цена оправдана из-за больших затрат на организацию погружения и составляет лишь долю от стоимости полета в космос.

Участники экспедиции проделывали около 600 км до места крушения на корабле, арендуемом OceanGate, а затем в течение восьми часов погружались на глубину 3800 метров в капсуле "Титан" размером примерно с грузовик.

Сообщается, что Стоктон Раш принимал участие практически во всех погружениях OceanGate — на разных подлодках и батискафах.

В одном из них также участвовал сценарист и продюсер "Симпсонов" Майк Рейсс, который вспоминает Раша как располагающего к себе человека и "последнего американского мечтателя".

Раш окончил Принстонский университет — один из самых престижных вузов США.

Жена Раша Уэнди Раш оказалась праправнучкой пары, которая погибла в крушении "Титаника" в 1912 году — Исидора и Иды Штраус.

Хэмиш Хардинг, 58 лет

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Этот британский миллиардер возглавлял компанию Action Aviation по продаже частных самолетов, которая базируется в Дубае.

Близкие называли его исследователем-авантюристом, бросавшимся в самые невероятные предприятия.

Хардинг несколько раз добирался до Южного полюса (один раз в компании астронавта Базза Олдрина, ступившего вместе с Нилом Армстронгом на Луну), он также в 2022 году совершил полет в космос на борту аппарата Blue Origin.

Ему принадлежат три мировых рекорда Гиннесса, один из них — за самое продолжительное время, проведенное в самой глубокой части Мирового океана — Марианской впадине.

Летом 2022 года Хардинг рассказал журналу Business Aviation Magazine, что вырос в Гонконге, получил квалификацию пилота в середине 1980-х, во время учебы в Кембридже, и основал свою авиастроительную фирму. Деньги для этого он заработал на разработке программного обеспечения для банков.

В том же интервью бизнесмен рассказал, что собирается совершить погружение к "Титанику". Изначально оно должно было состояться в июне 2022 года, но было, по его словам, отложено из-за того, что подводный аппарат получил повреждения во время предыдущего погружения.

Тогда никто не пострадал.

"Я считаю, что все это просчитанные риски, и их всесторонне изучают, прежде чем мы начинаем [наши исследования]", — говорил он, отвечая на вопрос о сопряженных с его увлечениями опасностях.

В минувшие выходные Хардинг написал у себя в фейсбуке, что миссия "вероятно, будет первой и единственной в 2023 году" из-за плохих погодных условий в канадском Ньюфаундленде, откуда стартуют экспедиции.

Друг Хардинга Дэвид Мирнс, ученый в области морской биологии и руководитель некоторых экспедиций, называет его обаятельным парнем, которого привлекали экстремальные приключения.

Еще один друг Хэмиша Хардинга Терри Виртс, отставной астронавт НАСА, говорит, что тот был типичным британским исследователем, обожавшим приключения и исследования, но при этом без адреналиновой зависимости.

"Некоторые люди смотрят Netflix, некоторые играют в гольф, а Хэмиш отправляется на дно океана или в космос и устанавливает мировые рекорды, летая вокруг планеты", — сказал Виртс в программе Today на радиостанции Би-би-си Radio 4.

Хэмиш Хардинг вместе с Полом-Анри Наржоле, который также погиб на борту "Титана", был членом Клуба исследователей — организации с вековой историей и известными фамилиями среди членов.

Президент Клуба Ричард Гэрриот де Кайе сказал после трагедии с батискафом, что на прошлой неделе Хардинг принимал участие в Международном исследовательском саммите, и его волнение по поводу предстоящей экспедиции было ощутимо.

У Хэмиша Хардинга остались жена Линда и два сына.

Шахзада Давуд, 48 лет, и Сулеман Давуд, 19

Британский бизнесмен Шахзада Давуд происходил из одной из самых богатых семей Пакистана. Он путешествовал на подлодке со своим сыном Сулеманом, студентом Университета Глазго.

Отец и сын провели в Канаде целый месяц перед погружением. В Лондоне их ждали мама Сулемана Кристина и младшая сестра Алина.

Как рассказала NBC News, тетя юноши (родная сестра отца) Азмех Давуд, он не хотел участвовать в экспедиции к "Титанику", но Шахзада уговорил его, сославшись на то, что день погружения выпадал на День отца (довольно широко отмечается в Британии) и совместное приключение еще больше укрепит отношения отца и сына.

По словам тети, Сулеман часто по жизни доверял своей интуиции, и в этот раз он говорил, что идея с погружением ему не нравится, но не хотел разочаровать отца.

Азмех находит утешение в том, что все произошло очень быстро, и ее брат и племянник не почувствовали ни боли, ни страха.

"Что касается Шахзады, то он воплотил свою мечту самым невероятным образом — он стал частью истории „Титаника"", — сказала она в комментарии NBC News.

Шахзада Давуд был вице-председателем пакистанского конгломерата Engro Corporation — крупнейшего производителя удобрений.

Он также вел активную общественную жизнь, управляя Фондом своей семьи Dawood Foundation и поддерживая две благотворительные организации, основанные королем Карлом III — British Asian Trust и Prince’s Trust International.

В заявлении Букингемского дворца говорится, что мысли и молитвы королевской семьи были со всеми, кто находился на борту батискафа.

"Мы пытаемся найти утешение в том, что они оставили нам в наследие пример смирения и человечности, и верим, что они перешли к следующему этапу своего духовного пути рука об руку — как отец и сын", — заявили в British Asian Trust.

Кроме того, Шахзада Давуд тесно сотрудничал с Институтом SETI, калифорнийской исследовательской организацией, которая занимается поиском внеземной жизни. И это, говорят друзья и родные, была его страсть.

По их словам, он горел изучением различных естественных мест обитания живых существ и даже выступал с докладами в ООН и в Оксфордском университете.

Шахзада получил образование в Университете Филадельфии (США) и в Бакингемском университете в Англии, который окончил в 1998 году.

Сулеман Давуд только что закончил свой первый год обучения в бизнес-школе Университета Стратклайда в Глазго.

Родные говорят, что он очень увлекался научной фантастикой, волейболом и любил собирать кубик Рубика.

Поль-Анри Наржоле, 77 лет

Поль-Анри — известный во всем мире подводник-исследователь, бывший водолаз военно-морского флота Франции.

Он провел у остова "Титаника" больше времени, чем любой другой исследователь, за что получил прозвище "Мистер Титаник".

Свое первое погружение на место гибели легендарного судна он совершил в 1987 году, всего через два года после того, как корабль был найден.

Наржоле возглавлял департамент подводных исследований в компании, которая владеет правами на затонувший "Титаник". Под его руководством были подняты на поверхность и восстановлены тысячи артефактов с судна, включая 20-тонную секцию его корпуса.

"Он специалист по „Титанику" мирового значения, знаток концепции судна, эксперт по его останкам", — сказал агентству Рейтер представитель семьи Наржоле, назвав его также супергероем в глазах всей Франции.

В будущем году Поль-Анри Наржоле собирался в очередную экспедицию к "Титанику", в ходе которой планировалось извлечение очередной партии предметов.

Об этом он сам рассказал незадолго до посадки в "Титан", говорят люди из его окружения. Ради чего опытный Наржоле решил совершить погружение в батискафе, которое предполагало только возможность увидеть каркас судна через иллюминатор, неясно.

По данным Reuters, жена Наржоле Анна живет в Коннектикуте, США, его дети также находятся за пределами Франции.