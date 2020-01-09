Митингующие штурмовали администрацию президента Абхазии. Они оспаривают результаты выборов

Несколько сотен граждан, не согласных с официальным итогом президентских выборов в Абхазии, ворвались в здание администрации президента в Сухуми, сняв двери с петель.

Абхазская оппозиция призвала Рауля Хаджимбу — главу самопровозглашенной республики, отколовшейся от Грузии после распада СССР, — уйти в отставку.

Митингующие — по разным оценкам, их от 200 до 500 человек — с утра собрались возле Абхазского драматического театра, а затем пошли к администрации. Попытка штурма началась около часа дня.

Сотрудники администрации отпущены домой, передает "Абхазия-Информ". Сообщается о стычках между демонстрантами и полицией.

Абхазская журналистка Низфа Аршба ведет стриминг с места событий в "Фейсбуке". В трансляции видно, как десятки мужчин заняли пустые кабинеты в администрации, бумаги и документы разбросаны по коридору.

По сообщению агентства Интерфакс, Хаджимба заявил, что остается "в Сухуми на рабочем месте в здании органов госвласти". "Я не собираюсь никуда скрываться", — сказал он.

В пресс-службе Хаджимбы заявили, что тот "в настоящее время находится на государственной даче в Сухуме".

Непобеда во втором туре

В четверг суд должен рассмотреть кассационную жалобу оппозиционного кандидата в президенты Алхаса Квициниа на отказ в признании недействительными результатов второго тура выборов, который состоялся в Абхазии в начале сентября.

По официальным данным, действующий абхазский лидер Рауль Хаджимба тогда набрал 47,38% голосов, а Квициниа — 46,19%. В Абхазии 127 тысяч избирателей (на второй тур выборов пришли 65 тысяч), и в абсолютном количестве голосов разрыв между Хаджимбой и Квициниа составил всего лишь тысячу голосов.

Оппозиционер не согласился с таким итогом. Квициниа, его партия "Амцахара" и еще восемь партий потребовали признать результат незаконным, аргументируя иск еще и тем, что во втором туре победитель должен набрать абсолютное большинство голосов, а у Хаджимбы — даже по официальным данным — было менее 50%.

После отказа в иске Квициниа потребовал отвода одного из судей Верховного суда, у которого истек срок полномочий, сообщает портал "Кавказский узел". Не добившись отвода судьи, оппозиционер подал кассационую жалобу, рассмотрение которой назначено на 9 января.

Днем в четверг оппозиция опубликовала обращение к Раулю Хаджимбе, убеждая его сложить полномочия президента.

"Учитывая, что общественно-политическая ситуация в стране обострилась до критической и несет угрозу не только безопасности наших граждан, но и существованию государственности Республики Абхазия, политическая партия "Айтайра" обращается к Хаджимбе Раулю Джумковичу с призывом сложить свои полномочия. Только это позволит избежать худшего варианта развития событий в стране", — говорится в заявлении.

Хаджимба выиграл выборы в 2014 году, но до этого более 10 лет находился в политической оппозиции к абхазским лидерам Владиславу Ардзинбе и Сергею Багапшу (оба скончались от болезней, находясь на посту президента).