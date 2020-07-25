Митингующие в Болгарии продолжают требовать отставки правительства

Тысячи сторонников болгарской оппозиции собрались в Софии в субботу, 25 июля, чтобы потребовать полной отставки правительства премьер-министра Бойко Борисова. Они бросали в здание правительства помидоры и туалетную бумагу. В других городах Болгарии также прошли антиправительственные акции.

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Накануне парламент Болгарии, который отклонил пять попыток объявить вотум недоверия правительству, внесенных оппозиционной Болгарской социалистической партией, ратифицировал план премьер-министра Борисова о перестановках в его кабинете. Заменены пять министров – внутренних дел, финансов, экономики, здравоохранения и туризма.

Это не остановило протестующих, которых поддерживает и президент Болгарии Румен Радев. Недовольные граждане и представители разных политических сил выходят на улицы болгарских городов уже 17-й день. Они обвиняют правительство страны в коррупции, а прокурора - в превышении полномочий.

Акции протеста начались в Болгарии после того, как 9 июля силовики провели обыск в администрации Радева, который критиковал правительство Борисова. Помимо отставки кабинета митингующие требуют новых парламентских выборов. Следующие очередные выборы должны состоятся в Болгарии в 2021 году.

При этом наблюдатели напоминают, что во время правления предыдущего коалиционного правительства во главе с социалистами, Брюссель остановил средства ЕС в размере почти 500 млн. евро, предназначенные для Болгарии в 2008 году, именно из-за коррупции.