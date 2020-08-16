Младший брат Трампа Роберт умер в нью-йоркской больнице. Ему было 72 года
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Младший брат американского президента Роберт Трамп скончался в больнице на Манхэттене. Ему было 72 года.

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Причина смерти не указывается. Сообщения о кончине Роберта Трампа подтвердили в Белом доме.

"С тяжелым сердцем я сообщаю, что мой чудесный брат, Роберт, ушел с миром этим вечером", — говорится в заявлении президента.

Президент США Дональд Трамп был близок со своим младшим братом, занимавшим ответственные посты в его компаниях.

В 1980-х Роберт играл важную роль в открытии казино Трампа в Атлантик-сити.

"Он был мне не только братом, он был моим лучшим другом. Мне будет очень его не хватать, но мы снова встретимся. Память о нем будет вечно жить в моем сердце".

Именно Роберт подал от имени семьи Трампов иск с требованием запретить выпуск книги их племянницы Мэри Трамп, в которой президент представлен в крайне негативном свете.

"Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром", — заканчивается заявление президента.

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