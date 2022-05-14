"Мне приказали выстрелить". В Киеве начался первый суд над российским военным, обвиняемым в убийстве мирного жителя

В пятницу в Киеве прошло первое заседание суда по делу россиянина Вадима Шишимарина, против которого выдвинуты обвинения в убийстве безоружного мирного жителя в Сумской области. Это первый суд над российским военным за преступления на территории Украины.

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21-летнему Шишимарину предъявлено обвинение по статье "Нарушение законов и обычаев войны" украинского уголовного кодекса. По версии прокуратуры, 28 февраля в поселке городского типа Чупаховка Сумской области он выстрелил в безоружного пожилого мужчину, ехавшего по обочине дороги на велосипеде.

Шишимарин содержится под стражей после того, как попал в плен, и лично принимает участие в процессе. Ему грозит до 10-15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Подсудимому предоставлен адвокат Виктор Овсянников, который, как сообщает агентство Франс пресс, считает позицию обвинения убедительной.

Источники в прокуратуре говорят, что вину подсудимого доказывают результаты экспертиз и свидетельские показания.

В частности, в распоряжении следствия находится оружие Шишимарина, из которого был произведен выстрел — автомат АК-74.

Украинские СМИ цитируют прокурора Ярослава Ущапивского, который заявил, что российский военнослужащий признал свою вину и сотрудничает со следствием. Однако адвокат подозреваемого это пока не подтверждает — заявление по этому поводу он сделает позже.

Командир отделения Кантемировской дивизии

4 мая СБУ опубликовало видео, на котором Шишимарин рассказывает о том, что произошло. По его словам, перед инцидентом колонну российской техники обстреляла украинская армия. Отступая, он и четверо других российских военных захватили чей-то автомобиль, который до этого обстреляли, и поехали в село за подмогой.

По дороге они увидели мужчину, который разговаривал по телефону и, как пишет генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, вел по обочине велосипед.

"Мне приказали выстрелить, и я выстрелил в него одну очередь, он упал. Мы ехали дальше", — говорит на видео сержант.

По словам Венедиктовой, военный приказал сержанту убить этого человека, чтобы он не рассказал о них украинским бойцам. По данным прокуратуры, 62-летний мужчина умер в нескольких десятках метров от своего дома.

Шишимарин служил командиром отделения в 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области.

Первое заседание получилось коротким. По сути оно было посвящено процессуальным тонкостям. Прокурор попросил суд провести процесс в открытом режиме.

Следующее заседание по существу состоится 18 мая.