Многих украинцев насильно вывезли в РФ. Теперь они едут в Эстонию через Санкт-Петербург

Многие украинские беженцы, которые были вывезены российскими войсками на территорию РФ из восточной части Украины, в том числе из осажденного Мариуполя, в последнее время начали прибывать в Эстонию на автобусах из Санкт-Петербурга. Об этом ERR сообщили перевозчики.

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Пассажирское сообщение между Россией и Эстонией сейчас поддерживается только автобусами. Из Санкт-Петербурга в Таллин курсируют автобусы пяти компаний - Lux Express, EcoLines, Baltic Shuttle, Anniston и российской фирмы ПТК.

Как заявил член правления Lux Express Райт Реммель, в последнее время пятая часть пассажиров - граждане других стран, в том числе украинские беженцы, которые попали в Россию из Мариуполя. Теперь через Санкт-Петербург они отправляются в Эстонию.

По его словам, по сравнению с первыми днями войны на данный момент в Эстонию приезжает на 40% меньше россиян.

Lux Express также работает на маршруте Санкт-Петербург-Хельсинки, где наблюдается больший наплыв граждан РФ - они едут в аэропорт Вантаа в финской столице, чтобы оттуда отправиться в другие государства.

Компания Baltic Shuttle также указывает на увеличение количества беженцев из Украины. По словам представителя предприятия, места в автобусах заполнены, и более половины пассажиров - беженцы, направляющиеся в Эстонию в поисках убежища или в другую страну. Уезжают и граждане России, которые хотят покинуть свою страну.

С 27 февраля Эстония приняла почти 26 000 беженцев из Украины.