Мобилизация войск РФ в Приднестровье: Молдова не подтвердила данные
Foto: Sputnik/Scanpix

Власти Приднестровского региона Молдовы также опровергают подготовку провокаций и наступления на Украину. Министерство иностранных дел Молдовы не подтвердило информацию о мобилизации войск РФ в непризнанном Приднестровье. Об этом сообщается в Twitter МИД Молдовы.

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"На данный момент нет информации, подтверждающей мобилизацию войск в Приднестровье. Власть продолжает мониторинг и обмен информацией с нашими партнерами с целью обеспечения безопасности наших граждан", — говорится в сообщении.

Оккупационные власти Приднестровского региона Молдовы также опровергают подготовку провокаций и наступления на Украину. Отмечается, что российский контингент на этой территории якобы находится в местах постоянной дислокации.

"Министерство иностранных дел Приднестровья уполномочено заявить о том, что информация, распространенная Генштабом Украины, абсолютно не соответствует действительности", — говорится в сообщении на сайте местного так называемого "министерства иностранных дел".

Напомним, в Генштабе заявили, что российские захватчики начали передислокацию войск в Приднестровье.

Также в Генштабе рассказали о планах войск РФ.

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