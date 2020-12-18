Moderna уничтожила около 400 тысяч доз вакцины от Cоvid из-за сбоя на производстве

Американская компания Moderna забраковала около 400 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции из-за проблем на финальных этапах производства препарата. Об этом в интервью агентству Bloomberg сообщил иммунолог Монсеф Слауи, возглавляющий команду ученых, которые участвуют в американской госпрограмме "Операция "Невероятная скорость" по разработке и распространению препарата.

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Как уточнил Слауи, 400 тыс. доз являлись частью более крупной партии вакцины в размере 1,4 млн доз. На заключительных стадиях разработки вакцины возникли проблемы, они были связаны с "фильтрацией", поделился иммунолог. Он также добавил, что подобные сбои характерны для технологических процессов такой сложности.

Ранее газета New York Times сообщала, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США примет решение по вакцине Moderna (допускать ее производству или нет) 18 декабря. В пресс-релизе отмечалось, что эффективность этого препарата превышает 94%.