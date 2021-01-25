Moderna заявила, что их вакцина эффективна против новых штаммов коронавируса
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Американский производитель вакцин Moderna заявил, что их лабораторные испытания показали эффективность вакцины от Covid-19 против новых штаммов коронавируса из ЮАР и Великобритании, сообщает RTL.

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Руководитель компании Стефан Банцел заявил, что согласно новым данным, вакцина от Covid-19 производства Moderna “должна защищать от новых вариантов” Covid-19. Однако ради надежности, предприятие проведет дополнительные исследования эффективности, добавив вторую поддерживающую дозу - общее число прививок на одного пациента составит три.

Ранее ученые предупреждали, что южноафриканский штамм коронавируса может снизить эффективность вакцин. 8 января Pfizer заявили, что их вакцина эффективна и против новых штаммов.

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