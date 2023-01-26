МОК назвал условия для допуска спортсменов из РФ и Беларуси

Международный олимпийский комитет (МОК) изучит возможность допуска российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях при условии выполнения "строгих условий", сообщается на сайте организации в среду, 25 января.

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МОК выделил два таких условия. Во-первых, атлеты могут участвовать в турнирах в статусе "нейтральных спортсменов" и "никоим образом не представлять свое государство или любую другую организацию в своей стране". Второе условие — полное соблюдение Олимпийской хартии. Это означает, что к соревнованиям следует допускать лишь спортсменов, которые "не выступали против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине", и соблюдали все антидопинговые правила. "Индивидуальные проверки должны проводиться для всех заявленных спортсменов", — предложил МОК, подчеркнув, что "никому из спортсменов нельзя запрещать участвовать в соревнованиях лишь на основании его паспорта".

Исполком МОК также заявил, что другие санкции в отношении России и Беларуси сохраняются: запрет на проведение соревнований на территории стран, запрет на национальную символику и участие представителей правительств или госчиновников в мероприятиях.

В России отреагировали на предложения МОК

В Кремле, комментируя предложения МОК, вновь заявили, что в них "слишком много политики". "Считаю невозможным комментировать до рассмотрения. Нужно смотреть, что будет принято. Пока в глаза бросается одно — даже в формулировках инициативы слишком много политики, что должно быть чуждо идеям олимпийской семьи", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал предложение МОК "попыткой исправить ошибку". "Информацию со стороны МОК воспринимаю как попытку сделать шаг в сторону спортсменов. Но одновременно, к сожалению, это еще и два шага в противоположном направлении", — заявил он, подчеркнув, что ОКР "категорически не согласен с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями".