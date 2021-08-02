МОК требует у Беларуси разъяснения по ситуации с Тимановской
Foto: Timanovskaya

Международный олимпийский комитет (МОК) обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения по сложившейся ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, заявившей о попытке насильно вывезти ее из Японии в Беларусь, заявил представитель МОК в понедельник, 2 августа.

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По его словам, к делу Тимановской наряду с японской полицией подключилось Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Белорусская спортсменка сейчас находится в безопасности и под защитой японских властей, подчеркнули в МОК.

Как заявил генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като, МОК и другие содействующие организации находятся в контакте с Тимановской, чтобы прояснить ее намерения.

Накануне, 1 августа, сообщалось, что 24-летнюю Кристину Тимановскую пытались насильно вывезти из Токио в Беларусь. Оказавшись в аэропорту, легкоатлетка обратилась за помощью, отказалась от посадки в самолет и заявила, что ее доставили к самолету против ее воли.

В НОК Беларуси сообщили о решении отправить Тимановскую домой "в связи с эмоционально-психологическим состоянием" спортсменки. Легкоатлетку исключили из команды после того, как она выступила с критикой тренерского состава в Instagram. Белорусский оппозиционер Павел Латушко утверждает, что решение о вывозе Тимановской принял лично Лукашенко.

Чехия предложила спортсменке визу
По данным "Еврорадио", Тимановская намерена просить политическое убежище в Европе. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек предложил ей въездную визу.

В интервью японскому телеканалу Asahi белорусская спортсменка сообщила, что находится в безопасном месте и утром через адвоката расскажет о своих планах.

Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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