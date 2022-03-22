"Молчанием предается Бог". Как в Русской православной церкви реагируют на войну

Иерархи и рядовые священники Русской православной церкви с самого начала вторжения России в Украину высказывают об этом разные точки зрения - и делают это с большей или меньшей степенью завуалированности.



Более определенно высказываются зарубежные приходы РПЦ, а один из них уже пытается перейти в другую юрисдикцию. В России тем временем суд оштрафовал священника за антивоенную проповедь. Русская служба Би-би-си рассказала, что говорит и делает РПЦ с 24 февраля 2022 года.

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Патриархия: "Братоубийственный конфликт", гей-парады в Донецке и благословение Росгвардии

Первое заявление патриархии 24 февраля было очень кратким — патриарх Кирилл выразил надежду, что "Всемилостивый Господь сохранит русский, украинский и другие народы, которые духовно объединяет наша Церковь", призвав всех молиться за мир.

3 марта патриархия разослала специальную молитву о мире: теперь ее должны читать во всех храмах в юрисдикции московского патриархата. В молитве говорится о "духе братолюбия и мира", а "иноплеменным же языком (народам — Би-би-си), брани хотящим и на Святую Руси ополчающимся, — запрети и замыслы их ниспровергни".

Проповедь патриарха Кирилла после службы — по сути провозглашение официальной позиции РПЦ. Первую подробную проповедь патриарх Кирилл произнес 6 марта, в значимый для православных христиан день Прощеного воскресенья. Значительная часть проповеди была посвящена Донбассу и тому, что там существует принципиальное неприятие "так называемых ценностей, которые сегодня предлагаются теми, кто претендует на мировую власть". Тестом на проход в новый мир патриарх назвал гей-парад: "Требования ко многим провести гей-парад и являются тестом на лояльность тому самому могущественному миру".

9 марта патриарх вновь заговорил о "третьей стороне, разжигающий конфликты" и отдельно отметил политические силы на "близкой, родной Украинской земле, использующие идею врага применительно к народу Русскому". В той же проповеди было наконец упомянуто и имя митрополита Онуфрия, главы Украинской православной церкви Московского патриархата — самоуправляемой церкви в составе РПЦ.

Митрополит Онуфрий с первого дня кофликта высказался однозначно, призвав президента России Владимира Путина "немедленно остановить братоубийственную войну" и выразив особую любовь и поддержку "нашим воинам, защищающим нашу землю".

Патриарх Кирилл сказал, что "особенно молился за Блаженнейшего Онуфрия (…), чтобы Господь сберег от козней лукавого, сохранил в понимании того, что всякая война — это дело диавольское".

Напрямую патриарх Кирилл к воинам российской армии не обращался, но 13 марта после очередной службы в Храме Христа Спасителя вручил директору Росгвардии генералу Виктору Золотову икону, выразив надежду, что "этот образ вдохновит молодых воинов, которые принимают присягу". Служащие Росгвардии, как и российская армия, принимают участие в войне в Украине.

В ответном слове генерал заверил патриарха что "войска национальной гвардии выполнят все поставленные задачи в ходе этой военной контроперации", посетовав на то, что дело идет не так быстро как хотелось бы, и выразив надежду, что "икона будет защищать русское воинство и ускорит нашу победу".

Также в официальных сообщениях патриархии подчеркивается, что несколько патриарших служб посетил член российской делегации на переговорах с Украиной, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

С употреблением понятий "русский" и "украинский" в проповедях патриарха есть некоторая путаница. В проповеди от 27 февраля он говорил о восстановлении "добрых братских отношений между нашими народами", а 9 марта уже утверждал, что в конфликт "вступили два братских народа — а по сути один, русский народ". 20 марта он еще раз подтвердил, "что мы единый народ — это историческая и Божья правда". Тем не менее, в основном в проповедях патриарха употребляются оба этих слова.

Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси не нашла времени ответить на уточняющие позицию патриархии запросы Русской службы Би-би-си.

Церковная благотворительность: от "помощи Донбассу" к "помощи пострадавшим мирным жителям"

Почти в каждой проповеди патриарх говорит о необходимости помогать беженцам. Сначала он уточнял, что речь о людях из Донбасса, а позже перестал указывать на их региональную принадлежность. Отдельные епархии оказывали гуманитарную помощь людям с украинских территорий еще до 24 февраля, особенно подчеркивая, что речь идет о "беженцах из Донбасса".

Третьего марта патриархия отправила всем епархиям письмо с руководством по оказанию помощи "беженцам и пострадавшим мирным жителям" без уточнения региона. Ответственным за всю гуманитарную помощь стал Отдел по церковной благотворительности и социальному служению, который возглавляет епископ Пантелеймон (Шатов).

Как сообщил Русской службе Би-би-си пресс-секретарь отдела Василий Рулинский, на 21 марта "более 19 тысячам беженцев помогает Русская Православная Церковь в России".

"С февраля 2022 года в российских регионах, куда прибыли беженцы, организованы епархиальные штабы помощи, священники посещают пункты временного размещения, оказывают людям духовную поддержку. Добровольцы и сестры милосердия в 41 епархии РПЦ привозят горячее питание, одежду, предметы первой необходимости", — сказал Рулинский.

Также беженцев размещают в зданиях, принадлежащих Церкви. Отдельно Рулинский подчеркнул, что по благословению патриарха Кирилла в российских храмах и монастырях организован сбор средств на помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям.

Отвечая на вопрос, оказывается ли теперь помощь только беженцам из Донбасса, Рулинский заверил, что помощь оказывают "всем пострадавшим мирным жителям в зоне конфликта. Церковь помогает и в России — и мы стараемся передавать помощь мирным жителям в самой зоне конфликта — в Херсонской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях".

Зарубежные приходы: "невозможность служить в составе Московского патриархата" и гуманитарная помощь

В зарубежных приходах РПЦ тоже есть разнообразные благотворительные инициативы — без всяких указаний на территориальную принадлежность беженцев. Священники прихода Святителя Николая Мирликийского в Амстердаме "единогласно заявили, что для них стало невозможным осуществлять свое служение в составе Московского патриархата". Объявление об этом соседствует на сайте прихода с объявлением о благотворительном концерте за мир со сбором средств "жертвам войны в Украине".

На приходском совете священники сообщили, что переходят во Вселенский патриархат. Прихожане поддержали намерение священнослужителей. В приходе Русской службе Би-би-си сообщили, что не дают комментариев до 26 марта — когда состоится еще одно общее приходское собрание, где будет принято окончательное решение. До этого момента службы в храме не проводятся.

Net gebeurd toen ik vanavond langskwam: Russisch-Orthodoxe parochie in Amsterdam beklad met het Z-symbool van het Russische leger. De parochie distantieerde zich deze week van de Russische patriarch Kirill nadat die de oorlog steunde. pic.twitter.com/rDv1N29v2W — Margriet Oostveen (@Oostveenm) March 8, 2022

Так, митрополит Виленский и Литовский Иннокентий сказал, что "резко осуждает войну России против Украины". Отдельно он прокомментировал проповеди патриарха Кирилла: "Как вы, наверное, уже успели заметить, у нас с Патриархом Кириллом разные политические взгляды и восприятие текущих событий. Его политические высказывания по поводу войны в Украине — это его личное мнение". Митрополит Иннокентий сказал, что теперь Литва будет стремиться "к еще большей церковной независимости".

Протоиерей Андрей Кордочкин, ключарь кафедрального собора равноапостольной Марии Магдалины в Мадриде рассказал Русской службе Би-би-си, почему его приходу стало важным занять четкую позицию по отношению к происходящему.

"Во многих приходах Русской Православной Церкви за рубежом много выходцев с Украины — в нашем соборе их, я думаю, около трех четвертей. Когда началась война, мы опасались, что потеряем заметную часть наших прихожан, но этого не произошло, потому что отношение нашего духовенства к войне было ясным и публичным, мы называем вещи своими именами", — сказал священнослужитель.

По его словам, несколько украинцев все-таки покинули приход просто "по факту его принадлежности к Московскому Патриархату", а другая, тоже незначительная, часть прихожан выразила свое недовольство антивоенной позицией протоиерея.

Отдельно Кордочкин отметил то, как видят ситуацию беженцы, которые прибывают, главным образом, из русскоязычных городов, в частности, из Харькова и Одессы. На последней проповеди, он сказал: "Война есть отказ от видения человека как драгоценности, его обесценивание и превращение в статистику, в цифру среди тысяч, миллионов — беженцев, раненых, убитых. Никакой грех, тем более убийство, тем более массовое убийство детей, женщин и стариков, не может быть нравственно оправдан тем, что его совершал или совершает кто-то другой в большем или меньшем масштабе."

На следующий день, по его словам, он получил сообщение от новоприбывших беженцев: "Батюшка, спасибо Вам большое за вчерашнюю проповедь. Сейчас украинцам, особенно членам Украинской православной церкви, которые продолжают считать РПЦ своей Церковью, и канонически и по духу, очень важна даже не помощь и поддержка, а голос пастырей Церкви, которые называют вещи своими именами, не оправдывая и не покрывая этот ужас".

Протоиерей отметил, что вопрос о выходе из юрисдикции Московского патриархата в их приходе не стоит на повестке дня. Но он считает, что любое давление, направленное на то, чтобы удержать приходы и клириков, которые захотят уйти, "будет бесплодным или же приведет к обратному результату", приводя в пример приход в Амстердаме.

"Мы публично дистанцировались от той линии, которую заняло российское правительство. Я считаю важным напоминать и прихожанам, и журналистам и всем, кому угодно, что Русская православная церковь — не российская и не государственная. Мы не должны исполнять функцию лакеев и половых по отношению ни к какому правительству. Чада нашей Церкви живут в разных странах, и наш долг — выражать Евангельское видение событий", — говорит протоиерей.

Отец Андрей Кордочкин не ставит под вопрос поминовение патриарха Кирилла в богослужениях, но отмечает, что оно не означает солидарности с политической позицией предстоятеля РПЦ.

"Я отдаю себе отчет в том, что в свете новых российских законов, направленных на запугивание граждан страны, те слова, которые я произношу, являются наказуемым деянием, — говорит протоиерей. — Пока эти нелепые законы не отменены, я думаю, что мне нет смысла ставить эксперимент по пересечению российской границы".

В России: священник со штрафом за "дискредитацию армии во время проповеди"

Рядовые священники в Русской православной церкви максимально бесправны и задавлены своим начальством — и по финансовым причинам, и потому что в случае высказывания мнения, идущего вразрез с позицией патриархии, могут быть лишены прихода или запрещены в служении.

Они, как правило, не высказываются по острым темам публично и вообще стараются не подчеркивать собственное мнение. И тем не менее, десятки священников, в том числе и находящиеся в России, подписали антивоенное письмо (в нем, впрочем, не употребляется слово "война"), а некоторые высказались еще более определенно.

12 марта иеромонах Иоанн (Гуайта), клирик московского храма Космы и Дамиана в Шубине произнес самую короткую проповедь в истории храма — она длилась всего 40 секунд: "Иоанн Предтеча — это святой и пророк, который поплатился жизнью за то, что он говорил правду. Очень печально, если мы настолько боимся говорить правду, что готовы все отдать, лишь бы не рисковать. Аминь".

Первым священником, получившим штраф за "дискредитацию вооруженных сил во время проповеди" стал костромской иерей Иоанн Бурдин, настоятель Храма Воскресения Христова в деревне Карабаново. Сначала он вместе с другим костромским священником протоиереем Георгием Эдельштейном написал и разместил антивоенное обращение "О недопустимости пролития крови" на сайте своего прихода (сейчас оно удалено "во исполнение требования скоропостижно принятого закона"), а затем прочитал антивоенную проповедь.

Братья и сестры! Исполняя требования скоропостижно принятого закона (КоАП РФ Статья 20.3.3. Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания… — Воскресенский приход (@karabanovo) March 11, 2022

89-летний протоиерей Георгий Эдельштейн, в прошлом советский диссидент, сказал Русской службе Би-би-си, что пока не подвергался гонениям в связи с антивоенным обращением. Его непосредственный начальник митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт не пытался с ним связываться: "Два или три года назад я говорил что-то подобное, он меня вызвал, беседовал со мной — сейчас ни слова".

На вопрос, почему Эдельштейн решил написать публично такое обращение, священник ответил так: "Потому что я священник. Потому что я христианин. В этом обращении говорится, что ни один христианин, ни один священник не смеет в такой ситуации молчать. Мне часто приходилось цитировать Отца Церкви святителя Григория Богослова и я скажу его словами еще раз: молчанием предается Бог".

Костромская епархия проигнорировала запрос Би-би-си о комментарии.

10 марта иерея Иоанна Бурдина судья Костромского районного суда Алексей Чудецкий признал виновным в нарушении ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Бурдину назначили штраф в 35 тысяч рублей — уже на следующий день их собрали.

20 марта стало известно, что 50 прихожан его храма собрали подписи за увольнение настоятеля Иоанна Бурдина и продолжают их собирать (Би-би-си располагает текстом письма). Одна из прихожанок храма Елена Глубоковская выразила недоумение количеством подписей, потому что, по ее словам, обычно на службе не собирается более 20 человек.

"По сравнению с тем, что происходит сейчас, моя судьба это такая мелочь, что и говорить об этом не стоит", — ответил на просьбу прокомментировать письмо прихожан Иоанн Бурдин.