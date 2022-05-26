Молдавский суд посадил бывшего президента Игоря Додона под домашний арест

Суд в Кишиневе отправил бывшего президента Молдовы Игоря Додона под домашний арест на 30 суток, отклонив предложение прокуратуры поместить его в СИЗО по делу о коррупции и госизмене. Занимая президентский пост, Додон был союзником российского президента.

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Одновременно суд постановил, что брат жены Додона Петр Мериняну, задержанный вместе с ним, будет находиться в следственном изоляторе в течение месяца, передает корреспондент "Интерфакса".

"Дело о кульке"

Два дня назад Додон был задержан на 72 часа в рамках уголовного дела, возбужденного по четырем статьям уголовного кодекса, в том числе о государственной измене. В его доме весь день проходили обыски.

Всё будет хорошо, победа будет за нами! pic.twitter.com/ALhwR5OOUH — Dodon Igor (@dodon_igor) May 26, 2022

Генпрокуратура сообщала, что обыски идут по "делу о кульке" (кулек — пакет). Речь идет о видеокадрах 2019 года из офиса Демократической партии Молдовы.

На видео возглавлявший партию олигарх Владимир Плахотнюк передает Додону пакет (кулек), в котором предположительно были деньги. Из беседы Плахотнюка с Додоном становится понятно, что деньги, которые Додон берет у Плахотнюка, предназначены для финансирования Партии социалистов Молдовы, писал "Интерфакс". Додон возглавлял Партию социалистов.

Следствие нашло доказательства того, что обвиняемый Додон намеревался в четверг покинуть страну, заявил журналистам прокурор Петр Ярмалюк, ведущий расследование в отношении экс-президента. Прокурор пообещал обжаловать решение суда о домашнем аресте Додона.

Бывший глава государства считает все обвинения против себя политическими. "Это политическое дело шито желтыми нитками. И я уверен, что справедливый и политически независимый суд признает мою правоту", — говорилось в заявлении, опубликованном в его телеграм-канале после задержания. "За последние годы я был объектом многих атак и пережил различные клеветнические кампании и необоснованные обвинения. Однако никогда прежде не было такого бесчинства", — добавил Додон.

Президент Додон

Додон был президентом Молдовы с декабря декабря 2016 года по декабрь 2020 года. Он взял курс на тесное сотрудничество с Россией и часто встречался с российским президентом Владимиром Путиным. Первый зарубежный визит на посту президента Молдовы Додон в январе 2017 года совершил в Москву. В том же году 9 мая он оказался единственным иностранным президентом, присутствовавшим на параде Победы на Красной площади.

В ноябре 2020 года во втором туре президентских выборов Додона победила Майя Санду, которую называли прозападным кандидатом. Додон после решения суда о его домашнем аресте заявил, что дело против него якобы сфабриковано по заказу Санду.

Сейчас бывшего президента подозревают по четырем уголовным статьям — госизмена, пассивная коррупция, финансирование партии со стороны криминальной организации и незаконное обогащение. Додону предъявили обвинения в ходе допроса в среду.

На прошлой неделе врио генпрокурора Дмитрий Робу подписал постановление о возобновлении уголовного дела по громкому скандалу о "кульке". Он отменил распоряжение отстраненного от должности генпрокурора Александра Стояногло, который в мае 2020 года отказал в возбуждении дела, сославшись на недостаток улик. 5 октября 2021 года самого Стояногло задержали по делу о коррупции.

На видео Додон просит Плахотнюка "передать пакет Косте" (предположительно, экс-депутату от Демократической партии Молдовы Константину Ботнарю), который в свою очередь передаст ее "Корнелу" (предположительно, Корнелиу Фуркулицэ, члену Партии социалистов, ПСРМ). Додон говорит, что "деньги нужно сразу отдать Корнелиу, который должен выплатить зарплаты активистам ПСРМ".

Плахотнюк стал символом коррупции в Молдове и главным объектом критики со стороны оппозиции при президенте Додоне. Он покинул страну. Басманный суд Москвы в 2018 году заочно арестовал Плахотнюка по обвинению в покушении на убийство.

Додон на прошлой неделе заявил, что не собирается уезжать из Молдовы и намерен бороться против нынешней власти. "Против меня могут что-то сделать, могут провести обыски, меня могут "по беспределу" арестовать на какое-то время. Но меня не испугать, я не намерен уезжать из страны или прятаться", — цитирует его выступление в телеэфире "Интерфакс".