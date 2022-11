Молдова назвала оставшийся в Украине транзитный газ своими резервами

"Газпром" заявил, что фиксирует оседание в Украине российского газа, поставляемого в Молдову. Вице-премьер Молдовы в ответ пояснил, что это молдавский газ, который его страна хранит в Украине.

Оставшийся в Украине российский газ является резервами Молдовы, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну. "Объемы газа, на которые ссылается "Газпром" и которые как бы остаются в Украине, — это наши сбережения и наши резервы, которые мы храним в Украине. Ясно, что эти объемы оплачивались и будут оплачиваться нашей страной", — написал Спыну в своем Telegram-канале в среду, 23 ноября. Он уточнил, что газовые резервы Молдовы достигли уже 200 млн кубометров.

"Газпром" накануне заявил, что фиксирует оседание в Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией "Молдовагаз". По данным российского концерна, в Украине накопилось 52,5 млн кубометров газа. "Газпром" также предупредил, что если транзитный дисбаланс сохранится, то с 28 ноября он начнет сокращать подачу газа для транзита через Украину. Цена газа в Европе на заявлении "Газпрома" выросла за несколько минут на два процента.

Спыну отверг претензии "Газпрома". "Газпром" вновь угрожает сократить поток газа. Он обвиняет Молдову и Украину. Внесем ясность, все эти обвинения ложны. Молдова в полном объеме оплачивает поставки, а Украина в полном объеме обеспечивает транзит газа в Молдову. "Газпрому" следует выполнять свои контрактные обязательства", — написал он в Twitter.

Gazprom, again, is threatening 🇲🇩 to further reduce the flow of gas. They accuse 🇲🇩&🇺🇦. To be clear, all allegations are false. Moldova is paying in full all volumes and Ukraine is transiting in full all volumes to Moldova. Gazprom should fulfill its contractual obligations.