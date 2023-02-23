Молдова выходит из десятков соглашений в рамках СНГ
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Многие из 330 соглашений СНГ, в которых участвует Молдова, нуждаются в пересмотре, не работают, не применяются или расходятся с интересами Кишинева, заявил глава МИД страны Нику Попеску.

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Власти Молдовы объявили о начале процесса денонсации нескольких десятков соглашений в рамках СНГ. Республика является участником около 330 соглашений организации, при этом многие из них нуждаются в пересмотре, заявил в четверг, 23 февраля, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску. "Есть соглашения, которые либо не подходят нам, либо уже не работают, либо не применяются, либо не во благо Молдовы", — указал он.

Попеску подчеркнул, что целью Кишинева является вступление в ЕС и "все цели внешней политики и участие в международных организациях будут подчинены европейской интеграции".

"Исходя из этого, выход из соглашений СНГ, несовместимых с нашими целями, продолжится. Проводится анализ необходимости многих соглашений, подписанных за время пребывания республики в составе СНГ. Этот список будет опубликован", — указал он. По словам Попеску, только по линии МВД Молдова выйдет из порядка 20 соглашений.

Глава молдавского МИД отметил, что Кишинев уже действует в очень широком спектре, чтобы ограничить попытки России дестабилизировать ситуацию в стране.

Ранее спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что после окончания войны в Украине Кишинев примет решение о целесообразности дальнейшего членства в СНГ. В настоящее время участие "в мероприятиях в рамках СНГ невозможно из-за ситуации в регионе", добавил он.

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