Молились и не позвали врача. В Австралии 12 человек будут судить за смерть 8-летней девочки

В Австралии двенадцать членов религиозной общины арестованы по обвинению в смерти восьмилетней девочки, не получившей своевременно медицинскую помощь.

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Элизабет Струс умерла 7 января в доме к югу от Брисбена, предположительно принадлежащем общине.

Девочка страдала диабетом 1-го типа, но, как установило следствие, целую неделю до смерти она не получала инъекций инсулина, несмотря на резко ухудшающееся состояние.

Родителей Элизабет — Джейсона и Керри Струс — уже осудили вскоре после ее смерти по статьям об убийстве, пытках и непредоставлении ребенку жизненно важных условий.

Сейчас под суд пойдут еще 12 членов общины в возрасте от 19 до 64 лет, которые не оказали помощи умирающей девочке, говорится в заявлении полиции штата Квинсленд.

По словам полицейских, все они предпочли молиться за исцеление ребенка, вместо того чтобы вызвать медиков, и сообщили властям о смерти девочки лишь на следующий день после трагедии.

"Я 40 лет работаю в полиции, но ни с чем подобным до сих пор не сталкивался", — сказал австралийской прессе детектив Гарри Уоттс.

По словам Уоттса, такого предже не случалось ни в Квинсленде, ни в Австралии в целом.

Смертельный культ

Родители Элизабет Струс принадлежат к небольшой закрытой религиозной общине в городке Тувумба, не связанной ни с одной из традиционных церквей.

Кроме Элизабет у них есть еще дети. По словам старшей дочери — Джейд Струс, родственники семьи, не разделявшие увлечений ее родителей, поражены и глубоко подавлены смертью Элизабет.

"Мы столкнулись с жестокой реальностью, когда люди, которые должны были ее защитить, не сделали этого. И, возможно, мы никогда не узнаем всего, что произошло", — сказала девушка.

Она также заявила, что ее родители были частью культа, основанного на страхе, подчинении и религиозных крайностях.

12 арестованных членов общины предстанут перед судом в среду. Джейсон и Керри Струс также предстоит очередной процесс во второй половине июля, но пока неясно, по каким именно обвинениям.