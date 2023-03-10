Монахов Киево-Печерской лавры обязали покинуть монастырь до 29 марта
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Руководство национального заповедника "Киево-Печерская лавра" обязало представителей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) покинуть территорию и здания лавры до 29 марта, сообщает "Медуза".

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С 2013 года между администрацией заповедника и мужским монастырем УПЦ (МП) Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой был заключен договор о безвозмездном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом. Теперь этот договор решено разорвать. Основание — "нарушение условия использования государственного имущества".

В интервью изданию "Страна" митрополит Климент рассказал, что "руководство заповедника прислало ультиматум, в котором без каких-либо объяснений объявило о разрыве договора аренды и потребовало выселиться из обители".

Он заявил, что "такие требования ничего общего с законодательством Украины не имеют", а УПЦ не может выселиться из монастыря "поскольку для этого нет никаких юридических обоснований".

Власти Украины подозревают УПЦ МП в связях с Россией. В ноябре 2022 года СБУ провела "контрразведывательные мероприятия" в Киево-Печерской лавре. Сообщалось, что при обысках нашли пророссийскую литературу. В январе из пользования УПЦ МП забрали Трапезную церковь и Успенский собор, который является главным храмом Киево-Печерской лавры.

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