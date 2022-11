Моравецкий: Действия РФ могут привести к новому Голодомору

Премьер-министр Польши в ходе визита в Киев почтил память жертв Голодомора 1930-х годов. Он предупредил, что действия России в Украине могут вызвать новый искусственный голод в Африке и Азии.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по случаю отмечаемого в Украине Дня памяти жертв Голодомора заявил, что война России против Украины может привести к новому искусственному голоду в других регионах мира. "Мы встречаемся в 90-ю годовщину Голодомора, который был искусственно создан российским коммунистическим режимом. Сегодня мы стоим на пороге того, что можем увидеть еще один искусственный голод, вызванный Россией в странах Африки и Юго-Восточной Азии", — сказал он на совместной пресс-конференции с премьерами Украины и Литвы в Киеве в субботу, 26 ноября.

Как пояснил Моравецкий, блокирование Россией украинских портов означает блокирование гуманитарных возможностей, и мировое сообщество будет и впредь работать над возможностями разблокирования коридоров для вывоза украинского зерна. "Мы имеем общее прошлое (Украина, Польша, Литва — Ред.), общее настоящее, и я надеюсь, что мы должны иметь общее очень светлое будущее", — сказал Моравецкий.

Ранее польский премьер возложил цветы к памятнику жертвам Голодомора в Киеве.

Главы правительств трех стран также провели встречу в формате Люблинского треугольника. "Мы обсудили вопросы военной помощи и восстановления Украины. Осудили продолжение атак и военные преступления России", — сообщил в Twitter премьер Украины Денис Шмыгаль.

🇺🇦, 🇱🇹 and 🇵🇱 are united by common values & goals. We held #LublinTriangle meeting in Kyiv with PM @MorawieckiM & @IngridaSimonyte . Today's meeting proved once again that we have a common vision in terms of resistance to russian aggression & 🇺🇦's imminent victory. 1/2 pic.twitter.com/RXbOV5kplN



Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак пообещал, что россияне заплатят за всех жертв Голодомора и будут отвечать за сегодняшние преступления. Это станет, по его словам, "историческим временем расплаты".

"Помним Голодомор. Знаем, кто автор геноцида. Также видим, кто хочет создать "холодомор". Россияне заплатят за всех жертв Голодомора и будут отвечать за сегодняшние преступления", — написал он в своем Telegram-канале.

В результате насильственной коллективизации сельского хозяйства в СССР, проводившейся в годы правления Иосифа Сталина, в 1932-33 годах в стране возник массовый голод, жертвами которого стали миллионы людей. С точки зрения Украины, эта катастрофа была осознанно спровоцирована руководством Советского Союза. Германский бундестаг готовит резолюцию о признании Голодомора геноцидом.



В столицу Украины прибыл также премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо. "Прибыл в Киев. После тяжелых бомбардировок последних дней мы поддерживаем народ Украины. Больше, чем когда-либо прежде. В преддверии холодных зимних месяцев Бельгия выделяет новую гуманитарную и военную помощь", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Arrived in Kyiv.

After the heavy bombing of recent days, we stand with the people of Ukraine. More than ever before.

With the cold winter months ahead, Belgium is releasing new humanitarian and military aid. pic.twitter.com/2nR3xoS55i