Морозы в Техасе: Байден объявил в штате режим стихийного бедствия
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Президент США Джо Байден объявил режим стихийного бедствия в Техасе, где внезапные морозы вызвали масштабные перебои с электричеством и водой. Это означает, что жители штата смогут получить прямую финансовую помощь от государства - в том числе, на временное жилье и ремонт.

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Аномальная зимняя погода вывела из строя местные электростанции и оставила миллионы людей без тепла. В субботу утром у 13 млн техасцев по-прежнему не было доступа к питьевой воде и у 80 тыс. еще не восстановилось электроснабжение.

В магазинах образовался дефицит продуктов после того, как люди в панике бросились делать запасы.

По оценкам газеты New York Times, в Техасе и других южных штатах из-за морозов погибли не менее 60 человек.

Но реальная цифра может быть на несколько десятков выше, власти пока не опубликовали официальных данных.

В других южных штатах, таких как Теннесси и Миссисипи, также случились серьезные перебои с водой.

В пятницу президент США Байден сказал, что хотел бы посетить Техас — но только когда его визит не станет обузой для местных властей, занятых восстановлением инфраструктуры и помощью населению.

В заявлении Байдена говорится, что он выпустил приказ о федеральной поддержке для местных властей, ведущих восстановительные работы в регионах, пострадавших от суровой зимней погоды.

Речь идет о финансовой помощи людям и бизнесу: о грантах на ремонт, низкопроцентных займах на восстановление незастрахованного имущества и о других программах.

Как заявил Белый дом, Джо Байден поддерживает связь с мэрами крупнейших городов Техаса, чтобы удостовериться, что их жители получили доступ к федеральным ресурсам.

Что происходит в Техасе?

В этом обычно теплом южном штате температура упала до -18°С, из-за беспрецедентного спроса на обогрев помещений вышла из строя энергосистема.

Кризис с энергией затем перерос в кризис с питьевой водой. Из-за разорвавшихся труб людям пришлось кипятить снег, чтобы было чем заполнять сливные бачки в туалетах.

Местные власти распространяют бутилированную воду. Пивоварни и другие бизнесы также помогают с восстановлением доступа к питьевой воде. Из-за риска заражения власти призывают кипятить воду даже тем, у кого она снова идет из крана.

В Техасе не хватает своих водопроводчиков, и специалисты едут туда из других штатов, сообщил губернатор Грегг Абботт.

Погибшие из-за морозов

В Техасе в числе погибших вследствие заморозков — жертвы ДТП и люди, скончавшиеся от отравления угарным газом, когда они самостоятельно пытались обогреть свои дома с помощью генераторов и автомобилей.

В Хьюстоне по меньшей мере четверо погибли при пожаре, который, по мнению властей, начался от свечей.

11-летний уроженец Гондураса Кристиан Павон скончался во сне в замерзшем трейлере. Мальчик за день до этого впервые увидел снег. Его трехлетний брат, спавший с Кристианом в одной кровати, чтобы согреться, не пострадал.

Несколько человек скончались от холода в собственных домах. Другие умерли, не успев вовремя получить медикаменты и медицинскую помощь.

Самая суровая погода в Техасе, судя по всему, позади, температура воздуха даже поднялась выше нуля. Однако многие жителя штата по-прежнему остаются в сложном положении.

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