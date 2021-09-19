Мощная DDoS-атака заблокировала работу сайта "Новой газеты"
Foto: Pexels.com, Soumil Kumar

На сайт "Новой газеты" была совершена мощная DDoS-атака, в результате которой страница газеты заблокирована. Об этом в Twitter сообщил редактор отдела политики издания Кирилл Мартынов. "Хорошо оценивают нашу работу по выборам", - иронически написал он.

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Позднее команда "Новой" написала в Facebook, что работа сайта восстановлена, однако на момент публикации он работал с перебоями.

В аккаунте издания в Telegram сообщается, что сайт подвергся атаке в 14.45 по Москве, и вначале справлялся с ней, но затем ее мощность усилилась: "Трафик достиг 3 гигабит в секунду. Сайт "Новой газеты" пытались открыть до 550 тысяч раз в секунду". Спустя какое-то время хакеры вычислили адрес сервера и вели атаку напрямую на его IP-адреса.

"Новая газета" планирует восстановить работу сайта к 17:00 по Москве. До этого времени новости публикуются в соцсетях издания.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle
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